Dalle Sdo pubblicate relative all'anno 2018 si rileva che il maggior numero di ricoveri in Italia è relativo a patologie cardiovascolari acute:

"Nel 2018 il volume complessivo di attività erogata dagli ospedali italiani è diminuito: in particolare, si sono registrate 8.339.286 dimissioni complessive per acuti, riabilitazione e lungodegenza, con una diminuzione di circa il 2,1% rispetto al 2017. In calo anche il volume complessivo di giornate che passa da 58.889.633 a 58.414.387 con una riduzione di circa lo 0,8%".

Invece, i ricoveri fuori regione risultano più elevati in Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzo, mentre i valori più bassi si presentano in Lombardia, Bolzano, Sardegna, Veneto.

Interessante, pertanto, leggere i dati che si rilevano da questo rapporto e dal quale è possibile comprendere la situazione Italiana dei ricoveri e delle patologie.

È possibile consultare il report alla seguente url: www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9532784.pdf