L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato arrestato il 24 agosto 2023 in Georgia.

L'arresto è avvenuto in seguito all’accusa di aver cospirato per rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia.

Trump si è presentato presso il carcere della contea di Fulton, dove è situata la città di Atlanta capitale dello Stato, dove le autorità hanno confermato che gli sono state prese le impronte digitali e scattata una foto segnaletica, comunemente nota come "mug shot".

Foto che l'ex presidente ha diffuso via social riprendendo ad utilizzare il suo account Twitter, in precedenza sospeso e poi riattivato da Elon Musk, dove l'ultimopost risaliva all'8 gennaio 2021.

Trump è stato schedo con il numero P01135809 ed i seguenti connotati fisici: maschio bianco, altezza 1,92 cm, peso 97 chili, capelli biondi o fragola, occhi blu.

L'arresto, una formalità secondo le procedure di quello Stato, è durato solo 20 minuti. Donald Trump è stato rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 200mila dollari.

13 i capi di imputazione di cui è accusato, tra cui cospirazione e violazione della legge anti racket.

Poco prima di recarsi ad Atlanta, Trump aveva etichettato come "spregevole procuratrice della sinistra radicale" Fani Willis, responsabile della sua incriminazione.

Dopo, prima di risalire di nuovo sull'aereo che dall'aeroporto di Hartsfield-Jackson di Atlanta lo avrebbe riportato in New Jersey, nella sua residenza di Bedminster, l'ex presidente ha dichiarato:

"Non ho fatto nulla di sbagliato. E' un giorno molto triste per l'America. Quello che è accaduto è una parodia della giustizia, un'interferenza elettorale, non abbiamo mai visto nulla del genere in questo paese".

Nel frattempo il 23 ottobre inizierà il primo processo ad uno dei 18 imputati incriminati insieme a Trump, dopo che il giudice della contea di Fulton, Scott McAfee, ha accolto la richiesta di un dibattimento rapido avanzata da Kenneth Chesebro, uno degli avvocati accusati di aver orchestrato il piano per i falsi elettori.

Trump, 77 anni, è il primo ex presidente degli Stati Uniti a dover affrontare delle accuse di carattere penale, e nonostante corre per diventare lo sfidante dei repubblicani alle prossime elezioni presidenziali.



