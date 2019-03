Frigerio Viaggi ed ERV Italia: la sicurezza dei viaggiatori al centro

In occasione della recente Convention di Gruppo 2019, che si è tenuta lo scorso 2 Marzo a Milano, Frigerio Viaggi ha annunciato di aver realizzato, in collaborazione con ERV Italia, una novità assoluta per il mercato italiano nel mondo delle assicurazioni di viaggio.

La nuova copertura a protezione del Fallimento del Fornitore di Servizi, per i pacchetti di organizzazione Frigerio Viaggi, rimborsa il viaggiatore in caso di fallimento del fornitore di uno dei servizi offerti dall’agenzia all'interno del pacchetto, con un massimale di 10.000,00 euro per persona, in grado quindi di tutelare adeguatamente anche i servizi più costosi. Si tratta di una novità assoluta ed unica nel mercato italiano dei viaggi, offerta da tutte le agenzie del Network a tutti i clienti e inclusa automaticamente in tutti i pacchetti. Una prima assoluta nell’ottemperare alla direttiva europea sui pacchetti, con la volontà di tutelare sia i clienti sia le agenzie che organizzano.

E’ stata inoltre prevista l’estensione delle garanzie di Assistenza e Spese Mediche alle recidive imprevedibili di malattie preesistenti alla prenotazione del viaggio. La polizza per la copertura assicurativa dei prodotti WOW (catalogo distribuito in esclusiva nelle agenzie Frigerio Viaggi Network), inoltre, offre un pacchetto di garanzie completo, tra i pochissimi forse unici a coprire anche la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a Terzi, oltre ad Annullamento e Interruzione Viaggio, Assistenza e Spese Mediche, Assistenza Veicolo, Ritardo Aereo e Bagaglio.

Negli ultimi anni il Gruppo Frigerio Viaggi ha sviluppato anche una Divisione Incoming e l’ultima novità riguarda proprio la richiesta ad ERV di un restyling del prodotto Polizze Incoming, con estensione a viaggiatori provenienti da tutto il Mondo.

“La persona è al centro” commenta Paola Frigerio, Leisure, Marketing and Network Director Frigerio Viaggi “La sicurezza del nostro viaggiatore è per noi fondamentale e vogliamo tutelarlo per garantirgli la serenità della vacanza, non solo per tutto ciò che riguarda l’assistenza sanitaria o per gli imprevisti di un annullamento, ma vogliamo tutelarlo anche da ciò che è esterno e dipendente dai fornitori che costruiscono la sua vacanza, per essere coperti nel momento in cui si presentassero spiacevoli sorprese. Siamo orgogliosi di essere il primo ed unico Network in Italia ad avere questo prodotto così completo”.

“Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di Frigerio – dichiara Daniela Panetta, direttore commerciale ERV Italia – e di contribuire con le nostre polizze alla rinomata qualità dei suoi servizi. Accanto all’esperienza, il punto di forza di ERV è la flessibilità nella costruzione di soluzioni assicurative in linea con l’esigenza dei nostri partner. Abbiamo quindi intercettato la domanda di tutela del cliente a 360° espressa da Frigerio, arrivando a definire un pacchetto che garantisce una protezione totale, comprese coperture inedite sul mercato italiano, come quella contro il fallimento dei fornitori dei servizi. Questo semplifica e alleggerisce anche il lavoro delle agenzie, che possono contare su di noi in caso di necessità”.