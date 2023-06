L'evasione fiscale è un problema grave che danneggia lo Stato e la collettività.

Tra gli evasori, ci sono quelli che si definiscono "totali", cioè coloro che non hanno mai dichiarato i propri redditi e non hanno mai pagato tasse in vita loro.

Secondo il rapporto della Guardia di Finanza, dal 1 gennaio del 2022 al 31 maggio di quest'anno, sono stati scoperti 8.924 evasori totali, con un aumento del 54,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano stati individuati 5.762 casi.

Questi soggetti sono spesso difficili da rintracciare, perché non hanno un indirizzo fisso, non possiedono beni registrati, usano prestanome o società fittizie per svolgere le loro attività illecite.

La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli e le indagini per contrastare questo fenomeno, sequestrando beni per un valore di 4,8 miliardi di euro, frutto di evasione e frodi fiscali, un ammontare più che raddoppiato rispetto ai 2,2 miliardi sequestrati nel periodo gennaio 2021-maggio 2022.

Il dato è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, diffuso in occasione del 249° anniversario del Corpo.