Il Gran Premio dell'Algarve ha mantenuto le premesse della vigilia. Ad aggiudicarselo, meritatamente, è stato Francesco Bagnaia (Ducati) in testa alla gara fin dopo la partenza. Assente Marc Marquez, il ruolo di duellante stavolta è stato interpretato da Rins (Suzuki), che però non ha mai avuto la possibilità di insidiare i primo gradino del podio, tagliando il traguardo in seconda posizione a 2,5 secondi di distacco.

Per la Ducati, che comunque oggi è riuscita a conquistare ufficialmente il campionato del mondo costruttori per la stagione 2021, poteva essere doppietta, ma Miller non è riuscito a mantenere il ritmo del suo compagno di squadra e si è dovuto accontentare del terzo posto, difeso con le unghie e con i denti dalle grinfie di un arrembante Alex Marquez (LCR Honda), autore di una gara fantastica, tanto da consentirgli di superare il pilota australiano per alcuni giri e fargli assaporare la possibilità di ottenere il terzo gradino del podio.

Quinto si è piazzato Zarco, il migliore dei piloti Pramac, mentre il suo compagno Martin non è riuscito ad andare al di là del settimo posto, dietro alla Honda ufficiale di Pol Espargaro.

Alex Rins (Suzuki ), Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) e Brad Binder (Red Bull KTM) sono gli altri piloti che completano la lista dei primi 10 classificati.

In difficoltà per tutta la gara, sempre intorno alla settima posizione, il neo campione del mondo Fabio Quartararo non è riuscito a tagliare il traguardo per una caduta negli ultimi giri.

La gara è terminata con un paio di giri di anticipo per la bandiera rossa esposta dai giudici a seguito di una brutta caduta che ha coinvolto Miguel Oliveira (Red Bull KTM) e Lecuona (Tech 3 KTM) che, per fortuna, non ha avuto serie conseguenze per entrambi i piloti.

Tra una settimana la MotoGP sarà di nuovo in pista con l'ultimo appuntamento della stagione il GP della Comunitat Valenciana dove Enea Bastianini e Jorge Martin si giocheranno il titolo di miglior Rookie dell'anno.







Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1457376051097636866