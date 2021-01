"L’Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove, pericolose, offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione. A questa emergenza, si aggiungono una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in grave difficoltà, e pesanti conseguenze per la nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo, rapido ed efficace, delle grandi risorse, predisposte dall’Unione Europea. Come è evidente, le tre emergenze, sanitaria, sociale ed economica richiedono immediati provvedimenti di governo. È doveroso, quindi, dar vita e presto a un governo, con adeguato sostegno parlamentare, per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte. Questa disponibilità, a me manifestata nel corso delle consultazioni, va peraltro, doverosamente, verificata nella sua concreta praticabilità".

Con queste parole, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha anticipato l'incarico, affidatogli subito dopo, di un un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. La terza carica dello Stato riferirà al Capo dello Stato martedì.

Fico ha ringraziato il presidente Mattarella per la fiducia e ha spiegato che il mandato conferitogli è "volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo",

quindi Pd, M5s, Leu e... Italia viva.

Credo che questo mandato esplorativo affidato a Fico, se andasse in porto, creerebbe ulteriori malcontenti nella base del Movimento 5 Stelle, oramai allo sbando. Con l'apertura di Vito Crimi a Matteo Renzi la nave dei 5 Stelle sembra aver scelto di seguire un rotta che la porterà a sbattere contro un iceberg tipo Titanic. Questo balletto per mantenere le poltrone non è certo auspicato e auspicabile dalla base dei 5 Stelle che mai avrebbe pensato di aver dato il proprio voto a chi si sta comportando in questo modo scellerato.

Mai più con Renzi... tuonava Toninelli... Pdioti... tuonava la base verso il Pd qualche anno fa... Non siamo un partito e non siamo una casta dicevano i parlamentari... non siamo legati alle poltrone e siamo solo cittadini punti e basta... ma su quale orizzonte tenebroso sono tramontate le cinque stelle?

Ma caro Movimento 5 Stelle... quello dei vaffa e dei famosi ora parlamentari e ministri Campani Talebani, quello che strappava i manifesti degli altri e non metteva i suoi, che cacciava gli attivisti che riteneva scomodi.... DOVE SEI ANDATO A FINIRE?

Oggi ricordi la molecola di sodio nell'acqua Lete, sempre più sola e ben diversa dal glucosio e carbonio del famoso discorso "Cioffesco".