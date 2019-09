La Nazionale Italiana Nuoto Paralimpico sul tetto del mondo!

L'Italia del nuoto paralimpico è sul tetto del mondo! La Nazionale italiana ha infatti trionfato ai Mondiali che si sono conclusi a Londra lo scorso 15 settembre con un bottino di 50 medaglie (20 Ori, 18 Argenti e 12 Bronzi).

Una vittoria storica, commentata con queste parole dal presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Roberto Valori, che ha fatto anche sapere che i suoi ragazzi sono stati invitati al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

«La Nazionale è stata eccezionale, abbiamo ottenuto il miglior risultato della nostra storia lasciando dietro di noi ottanta Paesi. Speravamo di poter arrivare nei primi posti del medagliere, ma questo è stato un incredibile trionfo, frutto del grande lavoro fatto dalle società, dagli allenatori e dai ragazzi».

La nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere, superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti, grazie a quattro medaglie d’oro, un argento e un bronzo conquistati l’ultimo giorno.

Questo un breve estratto della nota con cui il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, si è oggi complimentato con gli atleti del nuoto:

«La più forte al mondo: il suono di queste parole mi riempie di un orgoglio sconfinato per il nostro movimento paralimpico, perché se oggi l’IPC ci accredita come uno dei comitati più forti al mondo il merito va a questi magnifici atleti, che ogni giorno si allenano, faticano, compiono sacrifici immensi per raggiungere risultati come quelli di Londra, per arrivare, un giorno, a vincere non solo contro gli avversari ma anche contro la mentalità di chi non capisce che questi giovani rappresentano la parte più sana della nostra società».