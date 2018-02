Funtana Is Arinus, nuova escursione tra la natura del Sarcidano

Nuova uscita dell’associazione Bentu Estu, una passeggiata nel Sarcidano alla scoperta della cascata Craddaxioleddu, all’interno del parco Funtana Is Arinus, nella foresta demaniale di Funtanamela.

Il percorso verso Funtana Is Arinus

Dopo aver riunito i partecipanti, all’imbocco della provinciale 52 bis poco oltre Laconi, alle 09:00 di domenica 25 febbraio ci si avvia verso la foresta demaniale Funtanamela. Dopo un quarto d’ora circa si giunge al punto d’avvio e può cominciare l’escursione. All’interno della foresta sarà possibile ammirare i cavallini del Sarcidano, antica razza endemica diffusa in tutta la Sardegna. Si seguirà un percorso ad anello, potendo osservare lungo il tragitto, oltre alla macchia, anche i forni per la produzione della calce viva (utilizzata nell’800 per l’edificazione) di cui il territorio è disseminato. Pausa pranzo alle 13:00, poi ci si addentra nel parco di Funtana Is Arinus con meta la cascata Craddaxioleddu, un salto di 20 metri immerso in una macchia di lecci, roverelle e agrifogli. Il rientro è previsto per le 16:30 al punto di partenza.