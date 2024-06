La logistica è un settore che presenta notevoli sfide, ma anche straordinarie opportunità: l’AD di Mecitalia Loigistics Sabrina De Filippis ha indicato le misure necessarie a rilanciare il settore nel corso del convegno “Dove va la logistica? Sfide per i Paesi G7 (e oltre)”, sottolineando l’importanza dell’integrazione intermodale e del ruolo strategico di interporti e terminal.



Sabrina De Filippis: la posizione strategica dell’Italia e le opportunità nella logistica

La posizione strategica dell’Italia potrà essere valorizzata al massimo solo restituendole un ruolo di primo piano nella rete logistica internazionale: ad affermarlo è Sabrina De Filippis , AD di Mercitalia Logistics, nel corso del convegno organizzato dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale in collaborazione con McKinsey & Company dal titolo “Dove va la logistica? Sfide per i Paesi G7 (e oltre)”. La manager ha sottolineato come, in un momento segnato da grandi incertezze nello scenario internazionale, la logistica abbia un ruolo fondamentale nel mantenere le economie dei Paesi europei efficienti e produttive: “In un momento in cui abbiamo assistito a profonde trasformazioni e turbolenze a causa di eventi come la Brexit, la pandemia, la guerra in Ucraina, il conflitto Israele-Gaza, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso e la fragilità delle infrastrutture di trasporto, è necessario rafforzare l’efficienza, la competitività e la resilienza degli attori coinvolti nella catena della logistica”.

Sabrina De Filippis: la strategia per la logistica europea

Nel rilancio della logistica europea, è fondamentale, secondo Sabrina De Filippis, investire sull’Italia che, in virtù della sua posizione centrale e strategica nel Mediterraneo, è in grado di connettere l’Eurozona con i Paesi del Nordafrica e del Medio Oriente. “In questo contesto è fondamentale sottolineare la strategicità dell’Italia, con la sua posizione al centro del Mediterraneo e connessa alle principali infrastrutture e corridoi europei che garantiscono al Paese un ruolo essenziale nel mercato della logistica internazionale, rendendolo fortemente attrattivo”, ha rimarcato la manager. Fondamentale in questa prospettiva investire sul trasporto intermodale, come Mercitalia Logistics, sotto la guida di Sabrina De Filippis, sta facendo attraverso le sue recenti operazioni. Terminal intermodali, hub logistici e interporti rappresentano i punti di connessione fondamentali per rendere il trasporto su treno applicabile sulla maggior parte del tragitto delle merci, evitando così il ricorso all’inquinante trasporto su strada.