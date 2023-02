Continuano al Bolgia di Bergamo eventi imperdibili per chi ama l'elettronica internazionale, tutti all'insegna di un sound innovativo, scatenato e potente. Sabato 11 febbraio 2023 è il turno del top dj producer olandese Chris Stussy, pronto a far muovere a tempo il top club sull'A4 con la sua house dal sapore ipnotico.

All'anagrafe Niels Christian Steenbergen, Chris Stussy sin da giovane respira grazie al padre aria di jazz, disco, house. Tra i suoi ispiratori c'è Kerri Chandler. Stussy inizia a fare il dj nel 2011, qualche anno dopo arrivano i primi dischi. Si contraddistingue sin da subito per un suono all'avanguardia, per una house rispettosa del passato ma con lo sguardo sempre puntato al futuro. Tra i primi dischi di successo, nel 2016, ecco "For The Music" e "Why Don't You". Nello stesso anno è Carl Cox che lo chiama all'Extrema Outdoor Festival.

Da quel momento Chris Stussy alterna ad una raffinata produzione in studio serate in mezzo mondo. L'EP "Angel In The Sky", su Yoyaku, uscito nell'estate del 2022, è la sintesi perfetta: in 4 tracce ecco l suo universo sonoro, a metà tra deep e tech house. Dopo aver fatto ballare il Bolgia di Bergamo l'11 febbraio '23 Stussy il 19/02 vola al Mute di Buenos Aires, con Marco Carola, ed il 25 è al Kings Hall - Avant Gardner di New York.

Al mixer del Bolgia di Bergamo l'11/02/23 in main room c'è anche l'inglese Joseph Edmund, altro top dj producer e artista di punta di label come Hot Creations o Toolroom pronto a far muovere a tempo la main room del Bolgia durante la stessa notte. Chiudono il cerchio, sempre in Main Room, Andrea Abbate e Sessanta6. L'evento è in collaborazione con Momento Lab.

Nella Lab Room del Bolgia di Bergamo, il top club sull'A4, l'11/02 il sound è quello di dj come Vion, Cozy Manner, Huss, Giulia Mazzotti, Mattia Caso, Du2. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Quello che vede sul palco del Bolgia di Bergamo l'11 febbraio '23 il top dj producer olandese Chris Stussy è solo l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Sam Paganini, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati.



11/02 Chris Stussy @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/chris-stussy/

Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino