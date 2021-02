Annunciate le nominations ai Golden Globe, gli attesi premi cinematografici e televisivi assegnati annualmente dalla stampa estera che lavora a Hollywood. su 77 edizioni, 51 volte il vincitore del Golden Globe come Miglior Film ha vinto successivamente anche l’Oscar: 38 volte come miglior film drammatico, 13 volte come miglior commedia/musical.

Quest'anno l'Italia ha conquistato 2 preziose nominations nelle categorie miglior film straniero e miglior canzone originale per il fim di Edoardo Ponti La vita davanti a sè (The Life Ahead) con Sophia Loren.

In vetta l'omaggio di David Fincher alla Golden Age di Hollywood con Mank e il dramma giudiziario The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin targati Netflix. Tra i candidati spiccano: il revenge movie di Emerald Fennell, Promising Young Woman, il frontrunner per gli Oscar Nomadland di Chloé Zhao e l'adattamento cinematografico di Florian Zeller, The Father.