Nasce CIRFOOD DISTRICT Academy, un innovativo polo di formazione dedicato allo sviluppo di competenze tecniche e manageriali. L’Academy, che nasce nel contesto del CIRFOOD DISTRICT, centro di ricerca e innovazione inaugurato nell’ottobre 2022 a Reggio Emilia, si propone come punto di riferimento per imprese, professionisti, enti di formazione, università e studenti, offrendo corsi progettati su misura per rispondere alle esigenze di tutte quelle realtà che vogliono sperimentare nuove esperienze formative e favorire una crescita personale e professionale delle proprie persone.

La CIRFOOD DISTRICT Academy, valorizzando la lunga e significativa tradizione maturata negli anni dall’Accademia CIRFOOD, decide di proporre il proprio modello di formazione dedicato alle persone CIRFOOD, a tutte le realtà che credono nell’importanza della condivisione e della diffusione di valori e conoscenza come opportunità per fare crescere le proprie risorse. La nuova missione è racchiusa nella visione “Seed the Future”, fortemente orientata a seminare cultura attraverso un sistema di saperi destinato a sostenere l’evoluzione delle persone e delle comunità, mettendo al centro la valorizzazione del cibo e della nutrizione.

"Il cibo per noi, oltre ad essere l’ingrediente fondamentale della nostra attività quotidiana, rappresenta una metafora e un catalizzatore per rendere speciale ed efficace il momento formativo." ha dichiarato Luca Sartelli, Direttore Risorse Umane & Organizzazione CIRFOOD. "L’Academy rappresenta un modello in grado di offrire percorsi volti ad ampliare le competenze di ogni partecipante, stimolando la creatività e la capacità di innovare in un mondo in continua evoluzione. Siamo fortemente convinti che investire nella formazione significhi investire nel futuro. Per questo i nostri corsi vengono appositamente progettati per rispondere alle esigenze di un pubblico diversificato e per creare radici che sappiano alimentare la cultura, stimolando tutte le persone a essere parte di un percorso partecipato e condiviso di sviluppo delle proprie passioni, aspirazioni e potenzialità, attraverso la metafora del cibo. Altro importante target a cui si rivolge la CIRFOOD DISTRICT Academy sono i privati e le famiglie con l’obiettivo di diffondere una corretta educazione alimentare”.

Il cuore dell’Academy è il CIRFOOD DISTRICT, un centro dedicato alla ricerca e all’innovazione, uno spazio unico nel suo genere in Italia, un luogo pensato per offrire opportunità di condivisione e crescita per tutte le realtà del territorio grazie al sistema integrato di ricerca gastronomica composto da una grande e modulabile cucina sperimentale, un innovativo laboratorio sensoriale, un ristorante sperimentale, una sala co-working e un’ampia agorà che si presta ad accogliere eventi con caratteristiche e modalità molto differenti.

Non è solo uno spazio fisico, ma un ecosistema di idee per progettare e sperimentare il futuro. CIRFOOD DISTRICT Academy, infatti, si avvale della consulenza di docenti specializzati, provenienti da una rete di partner di eccellenza e di esperti CIRFOOD appositamente selezionati per le loro competenze in tema di alimentazione e benessere, in grado di trasmettere l’importante know how sviluppato dall’impresa in oltre 50 anni di storia.

L'offerta della CIRFOOD DISTRICT Academy risponde ai diversi fabbisogni formativi grazie a un catalogo corsi con una vasta gamma di attività, momenti ispirazionali e occasioni di confronto e incontro attraverso percorsi articolati e customizzati che utilizzano gli spazi innovativi del CIRFOOD DISTRICT per acquisire e sviluppare competenze trasversali.

Tra le diverse proposte, CIRFOOD DISTRICT Academy progetta e realizza attività di Team cooking e Cooking game: lavorare insieme in cucina rappresenta una perfetta metafora delle dinamiche agite e vissute dai diversi team all’interno di un’organizzazione. Vivere questo tipo di esperienza permette di potenziare le relazioni e rafforzare differenti abilità, favorendo anche un coinvolgimento emozionale in grado di stimolare il pieno apprendimento da parte di tutte e tutti i partecipanti.

Inoltre, l’Academy sarà un partner privilegiato per università e imprese che vogliono offrire master o Summer School innovative, utilizzando spazi, attrezzature e un know how specifico in una location unica nella Food Valley.