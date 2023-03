Da venerdì 10 marzo fuori il nuovo singolo della band lodigiana.

Da venerdì 10 marzo online il nuovo singolo della band lodigiana Tes (acronimo di “Tutti Esageratamente Stronzi”), intitolato “Giovani di mezza età” e prodotto dall’etichetta indipendente “Ebim Records” fondata da Emanuela Bongiorni. Il singolo è un affresco generazionale che, già dal titolo, descrive con gioia malinconica la costante sensazione di nostalgia che spesso provano i Millennials. Il brano è stato scritto da Andrea Ciaramella e Mirko Pio Candura, con il contributo della giovane autrice Laura Pirrigheddu e di Luca Sala (pluripremiato autore di artisti come Tiromancino e Carmen Consoli, nonché del brano Non è l’Inferno, cantato da Emma Marrone vincitore a Sanremo 2012). Questo inedito ha segnato una svolta importante per il gruppo: il brano, infatti, li ha portati tra i 43 finalisti di “Sanremo Giovani”, ed in seguito li ha fatti qualificare alle semifinali di “Una Voce per San Marino”, il contest il cui premio finale è la partecipazione all’ Eurovision.

Il progetto musicale dei TES, band oggi composta da Andrea Ciaramella, Mirko Pio Candura, Francesco Delmiglio, Marco Colombo, Giulia Lucchi e Simone Geroni, è nato tra i banchi del liceo, traendo ispirazione dai grandi del cantautorato italiano, da Rino Gaetano a Pino Daniele. Il gruppo, all’attivo sulla scena artistica dal 2015, si è evoluto nel tempo grazie alla partecipazione di nuovi musicisti, che li proietta verso nuovi progetti e sonorità indie - pop, che ricordano i lavori di artisti come Gazzelle, Fulminacci e Giovanni Truppi. Nel 2022 arrivano al terzo posto, su 14 finalisti, al prestigioso Premio Lucio Dalla di Roma, che li conferma come una delle band più interessanti del nostro panorama musicale. In contemporanea all’uscita di “Giovani di Mezza Età”, i Tes stanno lavorando ad altri brani, che faranno parte di un nuovo Ep previsto per il prossimo autunno.



Management: EBIM Records - Emanuela Bongiorni ([email protected] - 3490591280)

Isabel Zolli Promotion Agency

Sede Operativa: via Simone De Saint Bon 47 - Roma