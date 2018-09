Eur City, il centro tecnico federale FIB nel cuore dell'EUR

Con i suoi 35.000 mq Eur City rappresenta una vera e propria innovazione nel cuore dell'EUR. Il centro tecnico federale FIB di Eur City sorge a Roma sud, immerso nel verde e collocata in una posizione strategica ed ottimale.

Il centro dispone di una vasta gamma di strutture tutte concepite e realizzate con tecnologie avanzate per sostenere l'ambiente e dotate di un'efficienza energetica di alto livello, rendendo possibile l'unicità che contraddistingue Eur City. Il centro inoltre dispone di tutti i comfort di cui hai bisogno, sicuri di poter soddisfare le esigenze di ogni cliente.

La struttura è costituita da molteplici impianti come il Bocciodromo, un palazzetto dello sport dalla superficie di 1800 mq ed oltre 600 posti a sedere in platea, che rappresenta il fulcro dell'intera struttura.

La sua realizzazione è stata pensata per molteplici funzionalità come eventi sportivi, cerimonie, meeting e congressi di ogni genere e molto altro ancora. I suoi spazi versatili e multifunzionali permettono alla struttura di ospitare intrattenimenti di ogni genere, provvedendo ad ogni esigenza dall'ottimo servizio catering con menù stampato ad addobbi floreali e mise en place.

Eur City è un sito unico nel suo genere, pensato per tutti cercando di mischiare tra loro esigenza, comfort e modernità. L'abbattimento delle barriere architettoniche offre la possibilità anche ad i portatori di handicap di poter usufruire di tutte le strutture. Il centro dispone inoltre di un ristorante, punto di ristoro ideale per le famiglie con bambini, grazie ad un'area giochi ricca e divertente.

Grazie alla particolare attenzione nella scelta delle materie prime e nella professionalità dei suoi dipendenti, la cucina del ristorante Eur City offre piatti semplici e deliziosi. La gelateria e due Bar-Tavola calda sono stati concepiti per una colazione veloce, un break o un aperitivo in compagnia di amici e colleghi o per una pranzo smart tra i vari impegni della giornata.

Il complesso di Eur City inoltre possiede 15 camere per donare un confortevole soggiorno business dotate di tutte le comodità di cui necessita una "King Size": Aria condizionata, televisore, frigo bar, wi-fi, telefono e cassaforte. Due camere sono state interamente concepite per i portatori di handicap che al loro interno troveranno porte funzionali e bagni su misura per appagare ogni esigenza.

La posizione strategica di Eur City permette, con estrema facilità, il raggiungimento delle migliori attrazioni della zona come ad esempio la "Nuvola" di Fuksas, il Palalottomatica, il parco del LunEur, il Palazzo della Civiltà e quello dei Congressi, tutti punti ricreativi, culturali e di richiamo dell'intera città. La struttura inoltre è dotata di una Wellness specializzata in molteplici trattamenti per il benessere del corpo e della mente. Un'intera area della struttura è dedicata ad un parcheggio di oltre 500 posti auto che offre la comodità e la sicurezza ai suoi clienti.