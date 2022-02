Assegnati i SAG Awards, i premi con cui il sindacato degli attori (la Screen Actors Guild Award) elegge ogni anno le migliori performance della stagione. I loro verdetti sono attesissimi perché solitamente i vincitori di questo riconoscimento sono in pole position per i successivi Oscar.

Tra i vincitori di quest’anno spiccano: Will Smith (Miglior attore per il biopic King Richard di Reinaldo Marcus Green) e Jessica Chastain (Miglior attrice per The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter).