In attesa che il 2 luglio 2020 sia dichiarato il libro vincitore del prestigioso premio Strega, che vede quest’anno ben 6 finalisti che citiamo con grande piacere:

-Sandro Veronesi, Il colibrì (La nave di Teseo) con 210 voti

-Gianrico Carofiglio, La misura del tempo (Einaudi) con 199 voti

-Valeria Parrella, Almarina (Einaudi) con 199 voti

-Gian Arturo Ferrari, Ragazzo italiano (Feltrinelli) con 181 voti

-Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza (Mondadori) con 168 voti

-Jonathan Bazzi, Febbre (Fandango Libri) con 137 voti;

anche il premio letterario Universolibero2020 prosegue il suo percorso e appassiona i tanti millennials che amano leggere online.

Anche quest’anno la partecipazione è corposa e i testi proposti fanno ben sperare per il futuro culturale dei lettori italiani. Quindi, si aggiungono questa volta, proprio due testi in gara proprio al premio Strega, ovvero Ragazzo italiano di Gian Arturo Ferrari che è passato dalla direzione editoriale a quella di scrittore, almeno per questa volta; e, altro libro, Febbre di Jonathan Bazzi, che racconta la sua disavventura in quel di Rozzano.

Altra nota va a Nemmeno il tempo di un abbraccio (PlanetEdizioni), il primo romanzo scritto e ambientato al tempo del coronavirus. L’opera di Mimmo Parisi, è rintracciabile online come unica copia epub fornita dalla casa editrice PlanetEdizioni espressamente per farla partecipare al contest. Infatti arriva ufficialmente negli store il giorno 1 agosto 2020. Buona lettura.