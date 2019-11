Care lettrici di fai.informazione.it vi dedico il monologo "La violenza non è amore" visibile anche sul canale Youtube del Centro internazionale studi espressività generativa di Roma .





youtu.be/FOvFg1HuIhY



Il monologo è stato realizzato un anno fa a Roma ed è dedicato alle donne nella giornata del 25 novembre, per donare un messaggio forte contro la violenza.

Petali di rose gialle e rosa silenziosamente sparse in un prato verde pieno di speranza.

Nessuna ombra nera può annullare la bellezza di ciò che la natura ha creato per noi donne.

Sentimenti effimeri! La bellezza di una donna non può essere oscurata da nubi nere .



"Ama la nostra essenza perché la violenza non è amore".