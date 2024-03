Dopo la presentazione del Piano Industriale 2022-2031, il Gruppo FS è stato riorganizzato in quattro Poli di business, guidati dalle società capofila RFI, Trenitalia, Mercitalia Logistics e FS Sistemi Urbani.



La riorganizzazione del Gruppo FS a seguito del Piano Industriale 2022-2031

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è il principale Gruppo ferroviario in Italia, composto da diverse società attive in vari settori del trasporto ferroviario. In quanto azienda pubblica, ha il compito di garantire il trasporto ferroviario sulla rete nazionale. Allo scopo di far fronte a problemi come la congestione della rete ferroviaria, il deterioramento dell'infrastruttura e la concorrenza di altri operatori, il Gruppo ha avviato un processo di ristrutturazione e modernizzazione che ha portato alla creazione di nuove società e alla riorganizzazione delle attività esistenti. Come previsto dal Piano Industriale 2022-2031, firmato a maggio 2022, il Gruppo FS è stato riorganizzato in quattro Poli di business: "Infrastrutture", "Passeggeri", "Logistica" e "Urbano", con RFI, Trenitalia, Mercitalia Logistics e FS Sistemi Urbani come capofila. In questo nuovo assetto, la holding svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo strategico e finanziario sulle capogruppo, che a loro volta si occupano dell'indirizzo e del controllo operativo delle società del polo.



Le società che compongono il Gruppo FS e le loro rispettive responsabilità

Le società che compongono il Gruppo FS hanno compiti e responsabilità specifiche e operano in maniera indipendente l’una dall’altra. RFI si occupa della gestione, della manutenzione e dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale ed è quindi responsabile dei binari, dei segnali, dei ponti e dei tunnel, nonché della gestione del traffico ferroviario. Trenitalia è la società che si interessa dell’offerta dei servizi di trasporto passeggeri: gestisce i treni regionali, gli intercity e le frecce. Mercitalia Logistics si occupa invece del trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana, gestendo treni merci, terminal intermodali e servizi logistici integrati. FS Sistemi Urbani è incaricata della rigenerazione urbana e della logistica di primo e ultimo miglio, con l’obiettivo di restituire ai cittadini quelle aree non più funzionali all’esercizio ferroviario. Oltre a queste, il Gruppo FS include anche altre aziende che si occupano di attività sempre legate al trasporto ferroviario come Italferr, società ingegneristica addetta alla realizzazione di investimenti infrastrutturali resilienti, integrati e innovativi.