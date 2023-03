La miniserie Tv "Tre storie straordinarie", diretta dal giovane regista Davide Campagna, è sbarcata su Chili Tv. Ma avete notato tutti i cameo fatti dal regista nelle diverse puntate?

"Tre storie straordinarie" è una raccolta di tre storie che hanno in comune l'estremizzazione delle situazioni vissute dai ragazzi, per mettere alla prova i loro sentimenti. E molto spesso con risultati amari. Questo non per ricordarci come monito che la vita vera è amara, bensì per farcene rendere conto, aprire gli occhi e prendere in mano la situazione.

"Io credo che il cinema sia uno dei pochi strumenti, se non l'unico, in grado davvero di cambiare il mondo. E io voglio cambiare il mondo." Dice il regista.

E così ci mette la faccia, non solo il nome. E anche la voce. Perché nella prima puntata, "I condannati", dove non ci sembra vederlo lo sentiamo in realtà nella voce annunciatrice del sadico giuoco.

Nella seconda puntata, dal titolo "Al di là degli occhi", lo sentiamo prima come poliziotto al di là della cornetta del telefono per poi intravederlo anche nel momento dell'arresto.

Nella terza puntata, "Il regno di sabbia", la sua presenza diventa sempre più imponente, prendendo il ruolo dell'infermiere.

Un crescendo di partecipazione direttamente proporzionale alla quantità di denuncia su cui la puntata vuole far riflettere. Questa almeno è la nostra impressione. Tuttavia, vi invitiamo a vedere gratuitamente le puntate su Chili TV per trarne una vostra conclusione e condividerla magari con noi nei commenti!