Eles Italia: Sport, charity e moda si incontrano per il ‘Romulo Day’

Eles Italia sarà tra i partner del ‘Romulo Day’: il prestigioso evento che si terrà lunedì 19 Novembre presso la location d'eccezione dell'Aspria Harbour Club di Milano e durante il quale il noto calciatore brasiliano Romulo Caldeira presenterà alla stampa, ai tifosi ed alle aziende il suo nuovo progetto di comunicazione, sito web e logo ufficiale. Un’occasione straordinaria attraverso la quale Romulo Caldeira, giocatore del Genoa, vuole dimostrare che è possibile regalare emozioni anche fuori dal campo, trasmettere passione e valori alle persone.

Per Romulo la vita è ‘toda joia’, vivere significa mettersi in gioco con umiltà e sorrisi infiniti. Eles Italia, già partner di diverse squadre di Serie A, parteciperà all’evento durante il quale, dalle ore 19, saranno protagoniste varie personalità del mondo del calcio italiano ed internazionale, del giornalismo sportivo e dello spettacolo. Un’opportunità per Silvia e Stefania Loriga di rafforzare il loro legame con il mondo dello sport e con ciò che esso rappresenta nel mondo. Durante l’evento, organizzato da Studio Assist & Partners, verrà anche presentato il progetto di beneficenza che coinvolgerà Romulo insieme a Live Onlus, oltre ad innumerevoli sorprese che saranno svelate durante l’esclusiva serata…

