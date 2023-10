Lunedì 9 ottobre saranno 60 anni da quando una gigantesca onda, provocata da una enorme frana precipitata nel bacino della diga del Vajont, distrusse Longarone provocando la morte di quasi 2.000 persone.

Per questa occasione Marco Paolini, autore e protagonista di molte storie dedicate al sociale, ha organizzato un evento per non dimenticare.

VajontS23, una azione corale che parte dal Vajont per farci riflettere sul nostro pianeta, si svolgerà in contemporanea in circa 180 luoghi di 60 città italiane e 6 europee, il 9 ottobre 2023.