Organizzato dalla responsabile della casa di riposo “San Paolo” Cettina Bucca e dalla psicologa Grazia De Gaetano, in sinergia con l’Accademia benessere “FI.MA”, rappresentata dai responsabili Giuseppe Danilo Maio e Danilo Francesco Ficarra, in occasione della giornata internazionale della donna, “Bellezza senza Tempo” è un evento caratterizzato da una serie di trattamenti estetici, tra cui manicure, pedicure, massaggi e trucco.

Oltre a regalare un momento di relax e di benessere alle ospiti della residenza, la manifestazione ha sottolineato l’importanza di sentirsi belle a tutte le età.

“Bellezza senza Tempo” ha avuto quale obiettivo quello di rendere omaggio alle donne anziane, mostrando loro che la cura della propria persona passa spesso anche attraverso la bellezza.

L’idea nasce dalla consapevolezza che l’attenzione del proprio aspetto migliora la percezione di sé e l’autostima nonché potenzia l’impulso alla vita. L’estetica quindi diventa parte integrante del progetto di cura della donna anziana, per i suoi benefici a livello psicologico oltre che fisico.

“La bellezza non deve essere vista come un’aspirazione irraggiungibile o una necessità imposta dalla società; – ha chiosato Viola Lo Duca, collaboratrice per il brand “Cettina Bucca” – ma come una forma di auto-cura e di gentilezza verso se stessi non solo nella giovinezza; ma anche nella terza e quarta età”.

In conclusione, “Bellezza senza Tempo” è stato un successo, poiché le ospiti nell’ostello di riposo hanno ringraziato il lavoro dei ragazzi dell’Accademia, regalando loro dei lavoretti fatti a mano ed una bambola della “Sartoria del Sorriso”, laboratorio di cucito, in cui le anziane con le stoffe fornite dall’atelier di moda del brand “Cettina Bucca” (che si trova nella stessa struttura), realizzano tante bamboline di stoffa da donare, tutte diverse nella loro unicità e particolarità, proprio come l’essere umano.