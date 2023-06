Una programmazione strategica da portare avanti in sinergia con la Regione, che sia utile per il territorio e favorisca lo sviluppo cogliendo le opportunità offerte dai fondi europei, è quanto emerso nel corso dell’incontro che il Sindaco Pippo Midili ha avuto a Palermo con l’Assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo alla luce non solo delle vocazioni agricole, artigianali e turistiche; ma anche di quanto si potrà ottenere attraverso l’inserimento nella Z.E.S. evitando di sprecare l’ennesima importante opportunità. Alla riunione ha partecipato anche il capo di gabinetto vicario Massimiliano Branca.

“È necessaria una continua interlocuzione tra il mio Assessorato e il territorio siciliano – ha detto Tamajo – e i Sindaci sono interlocutori privilegiati, perché conoscono le loro aree e le potenzialità delle stesse. Bisogna strutturare interventi e creare networking tra la pubblica amministrazione e le imprese. per ascoltare le istanze delle imprese alla luce delle nuove opportunità offerte dalla programmazione 21/27 e dalle Z.E.S. (Zone economiche speciali)”.

Midili ha illustrato le potenzialità dell’area dell’antica Piana di Milazzo, oggi comprendente anche i Comuni della vallata del Mela, sottolineando “l’impegno sin qui portato avanti per restituire alla città quel ruolo di centralità nella provincia di Messina che la storia, il patrimonio architettonico e naturalistico le assegnano”.

“Per questo stiamo lavorando seguendo le linee guida del nostro programma elettorale, che punta alla rigenerazione urbana, e vogliamo essere presenti alle opportunità offerte dalla Regione attraverso una progettualità, che vada oltre Milazzo ma coinvolga tutto il tessuto imprenditoriale della nostra provincia”.