Ai premi assegnati dai critici di Atlanta, gli AFCC Awards, Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto in 8 categorie tra cui miglior fotografia, miglior colonna sonora, miglior sceneggiatura, miglior regia, miglior cast, miglior attore non protagonista (Robert Downey jr.)(a pari merito con l’altro frontrunner di questa categoria, Ryan Gosling per Barbie), miglior attore (Cillian Murphy), miglior film.

L' Atlanta Film Critics Circle Award per la Miglior attrice è stato assegnato a Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon. Nella storia di questa categoria agli AFCC Awards 6 volte su 6 la vincitrice ha successivamente ottenuto la candidatura all’Oscar.