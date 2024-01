Dopo un capodanno 2024 sold-out e pieno di energia, il Ristorante & Musica Frontemare di Rimini si appresta a far vivere ai suoi ospiti un primo weekend del nuovo anno, quello dell'Epifania, con tre eventi tutti da vivere.



Venerdì 5 gennaio 2024 TOP Club Show Dinner presenta EPIPHANY. Un'esperienza di alto livello, che inizia dalla cena alle ore 21:00 e continua tra show e musica. Dopo aver deliziato il palato con un una fantastica cena, la serata entra nel vivo con il dj set di Max Monti e Andrè Cardillo, accompagnati dalla carica e dalla voce unica di Carlotta Savorelli.



Le sorprese non finiscono qui: sabato 6 gennaio, la Befana arriva direttamente da Ibiza, con l'evento Flower Ibiza Party, un classico dell'isola della musica. Ai piatti pensa come sempre la brigata di cucina di Frontemare, a seguire concerto live dei Revolution. La cena parte alle 20:30, mentre alla musica pensa come sempre un team d'eccezione: Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo, Giuseppe Mesce, Nico Del Prato, accompagnati dal vocalist Alex C.



Domenica 7 gennaio, appuntamento dedicato agli amanti della salsa, Apericena Latino. A partire dalle 19:00, ci si immerge in un apericena salsero, con buffet e drink inclusi a soli 15€. Alle 21:00 arriva in console DJ Mauro Catalini, in un mix di ritmo e passione che farà ballare gli ospiti per tutta la notte.

Riassumendo, iniziare l'anno al Frontemare di Rimini è una gran bell'idea. La magia dell'Epifania si fonde con la musica e piatti da sogno.



Frontemare Rimini

Ristorante, Musica

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini +39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]

Sempre aperto a pranzo e cena fino a tarda notte, dinner show e party ogni weekend

Frontemare Rimini è il luogo perfetto per godersi, proprio di fronte al mare, dinner party, live musica e dj set d'eccellenza, sorseggiando un aperitivo e degustando le specialità soddisfano ogni palato, anche più esigenti. La musica al Frontemare Rimini quella più trendy del momento: serate a tema, live band e Dj Set per un'esperienza a dir poco coinvolgente. Il venerdì è Top Club Show Dinner, un appuntamento a chi vuol iniziare il weekend con stile. Il sabato ecco Live & Disco, con musica dal vivo anni '80, '90 200 e poi dj set scatenati. La domenica il divertimento continua, già dalle 19, con Apericena Latino. Dalle 20:30 live show e musica a cura di Mauro Catalini.