Dopo l'avvio di campionato, non certo brillante, che dopo 8 giornate vede la Salernitana penultima in classifica con solo 3 punti conquistati con altrettanti pareggi e 5 sconfitte, approfittando della sosta per l'impegno della nazionale, con la seguente nota la squadra campana oggi ha esonerato il proprio allenatore:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Successivamente, un ulteriore comunicato è servito a rendere noto chi sarà il nuovo tecnico:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra.



Intanto, sempre in Campania, si fanno sempre più insistenti le voci anche dell'imminente esonero dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, che secondo alcuni sarebbe già avvenuto e dovrebbe essere annunciato a breve insieme al nome del suo sostituto: Antonio Conte.

Sarà vero? Se anche De Laurentis vuole cambiare allenatore per il suo Napoli in modo da approfittare della sosta per la nazionale, dovrà farlo adesso. Quindi, se la notizia è vera, come in tanti assicurano, dovrà per forza esser comunicata nelle prossime ore.