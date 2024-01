Ai prestigiosi EE British Academy Film Awards (BAFTA) Oppenheimer e Povere Creature! conquistano il maggior numero di candidature: il primo 13 e il secondo 11.

Seguono con 9 candidature a testa Killers of the Flower Moon (che però è stato escluso a sorpresa dalle categorie miglior attrice, miglior attore e miglior regia) e The Zone Of Interest.

Anatomy of A Fall, The Holdovers e Maestro conquistano 7 nominations a testa. Estranei (All of Us Strangers) (6 nominations), Barbie e Saltburn (5 nominations).