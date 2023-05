La nota scrittrice contemporanea Melinda Miceli rappresenta nel panorama culturale la punta di diamante della Sicilia nel mondo: indipendente rispetto a qualsiasi partigianeria, porta avanti la propria altissima Missione ricevendo ovunque meritatissimi riconoscimenti, laddove altri faticano a farsi leggere dato il numero esiguo di lettori. Giunge pertanto a Lei il prestigioso titolo di "Accademico di Wikipoesia"che l'Enciclopedia poetica conferisce solo 2 volte l'anno per gli altissimi meriti e lo stile. Quest'ultima onorificenza testimonia ancora una volta la Sua grande magistralità di penna e lo stile che richiama i più grandi poeti del passato da Dante a Foscolo a Dannunzio, cui è stata accostata dal celebre critico e scrittore inglese Darren Lorente Bull.

Innumerevoli i premi vinti dal Critico d’arte Melinda Miceli Console e Fondatrice di Wikipoesia tra i quali: Premio di poesia Araba 2012, Premio di poesia Templare, Premio La Fenice, Trofeo penna d'autore con menzione d'onore. Lo stile infarcito di suggestione magica e simbolismo ammanta parole di cristallo in componimenti che ricordano il miglior sangue letterario dell'Italia colta. A Tal proposito citiamo Templaris Compendium saggio considerato il Vertice della letteratura Templare del 21 secolo e La Sibilla, rara antologia poetica internazionale, i cui singoli componimenti hanno fatto strage di trofei.

Scrivere in maniera sublime in ogni sfaccettatura si abbina al suo temperamento di novella Amazzone dalla chioma angelicata, come l'ha rappresentata mirabilmente il celebre artista digitale Miguel Angel Acosta Lara, sul destriero del Tempo coniugando la passione per la Cultura del passato con l'intelligente comprensione della realtà di un futuro prossimo.

Scrittrice, rinomata Saggista e Romanziera premiatissima e tradotta all'estero, Melinda Miceli entra nel mondo dei Simboli e degli Archetipi facendosi divulgatrice dannunziana e stendhaliana, amante del Bello assoluto ed oggettivo, sapendo comprendere come i nuovi mezzi tecnologici possano rendere la Vera arte comprensibile e preziosa per le nuove generazioni. Ha lasciato il suo segno anche nel mondo cinematografico con la sceneggiatura del premiatissimo film "Sbarre" regia di Ovidio Martucci, per la quale è stata premiata con coppa e medaglia d'onore.

Non ci si può quindi stupire se sia la Portavoce, la Rappresentante, la Dama per chi davvero vuole far trionfare Ragione e Bellezza.

Ultime cariche acquisite Commendatore dell'ordine di San Michele, guidato dal Principe Paolo di Giovine, poi Commissario dell'istituto del Buon Samaritano per la città di Siracusa.

Fiduciaria e direttore artistico honoris causa di testate prestigiose come Corriere Nazionale, Stampa Parlamento, Critico di Enciclopedia d’arte italiana, Luz Cultural, Globus, Artes Tv Web, Informa Sicilia, Premio Ippogrifo d'oro, Artmayeur etc..ha fondato 2 prestigiosi premi internazionali per fare emergere le eccellenze e le carriere dei meritevoli. International Art Prize Giotto e Premio internazionale La Fenice d'oro connotati da uno storico regale, citati su riviste europee prestigiosissime tra cui anche Forbes.

Ha fondato il movimento Certamen internazionale sulle Cattedrali d'Occidente e il "manifesto del classicismo tecnico" che sta alla base di ogni sua scelta artistica ed etica.

Cav. Martino Sgalambro