Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 8.577 nuovi casi di persone contagiate da coronavirus, un dato che è ormai molto vicino a quello record registrato la scorsa primavera, con il totale complessivo dei contagiati che ha raggiunto quota 344.101.

In base a quanto reso noto dalla Sanità pubblica francese (SPF), la percentuale di persone positive al tampone è adesso del 5,2%, con 644 "cluster" attivi, di cui 71 riscontrati nelle ultime 24 ore. Negli ospedali sono stati 30 i decessi causati dalla Covid-19, mentre negli ultimi 7 giorni i ricoveri sono stati 2.157, di cui 372 in terapia intensiva.

L'area della Francia che più preoccupa le autorità è quella relativa alla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Jean-François Delfraissy, a capo del comitato scientifico per il contrasto alla pandemia, mercoledì ha dichiarato che il governo sarà costretto a prendere una serie di decisioni difficili entro otto-dieci giorni al massimo, se l'andamento del contagio dovesse incrementare, aggiungendo che l'attuale scarso impatto sul sistema sanitario è un dato parzialmente rassicurante, perché potrebbe aumentare in modo rapido ed esponenziale in un secondo momento.

Il ministro della Sanità, Olivier Véran, aveva chiesto al consiglio scientifico di considerare la possibilità di abbreviare il periodo di quarantena, attualmente fissato a quattordici giorni, ritenuto troppo lungo in considerazione delle attuali conoscenze acquisite sul virus e sulle modalità di contagio. Una scelta, su cui sta riflettendo anche l'Italia, che dovrà essere discussa il prossimo venerdì, anche se l'OMS in queste ore ha invitato le varie nazioni a mantenere precauzionalmente l'attuale periodo di 14 giorni.