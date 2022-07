La curiosità sorta con l'ascolto di "Mozart in Florence (cfr. recensione https://fai.informazione.it/CD91C1B6-B766-4C13-B08B-201E14163AE9/Recensione-CD-Mozart-in-Florence) ha come naturale conseguenza un approfondimento della collana "Tuscania" edita dalla casa discografica NovAntiqua, di cui "Mozart in Florence" fa parte.

"Rumbling Divertimenti" (trad.: Divertimenti Brontolanti) è il CD n.6 della serie "Tuscania" e presenta brani di Boccherini, Gassmann e M. Haydn per ensemble cameristici variabili, la cui costante è la presenza dell'oboe e del violone (o contrabbasso che dir si voglia).

Pare evidente la volontà dei musicisti dell'Ensemble Alraune di proporre musica curiosa e inusuale: organici talvolta eccentrici, come quello del Divertimento MH179 di Michael Haydn (fratello meno conosciuto di Franz Joseph Haydn) che vede l'oboe accompagnato da viola e violone, brani composti da musicisti di cui la storia della musica ha lasciato ben poche tracce (è questo il caso di Florian Gassmann, maestro di corte dell'Impero Austroungarico, precedessore di Antonio Salieri) o comunque sempre presentati in prima registrazione mondiale con strumenti originali.

L'ascolto, poi, conferma la prima impressione.

Se, avendo nell'orecchio pagine di Mozart, l'idea che ci si fa della musica del secondo Settecento ci comunica eleganza, armonia e aristocraticità, questo disco spiazza del tutto. Soprattutto nei tempi veloci vi sono continuamente sberleffi o sorprese che fanno stare l'ascoltatore perennemente sulle spine: con l'accompagnamento fracassone della viola nel secondo Minuetto del Divertimento MH179 di M. Haydn ci si può immedesimare in una contadinella durante un vivace mercato popolare del Settecento, oppure la sfacciataggine dell'Allegretto del Trio H377 di Gassmann ci può ricordare una bettola settecentesca come quelle descritte in "Fortune e sfortune della famosa Moll Flanders" da Daniel Defoe.

Soltanto in alcuni movimenti lenti si ritrovano finalmente atmosfere riconoscibili, com'è nel caso del magnifico Amoroso, il primo movimento del Notturno Op.38 n.6 di Boccherini.

L'esecuzione dell'Ensemble Alraune mostra senza compromessi la crudezza della musica proposta (l'emissione dei suoni da parte degli strumenti ad arco con corde di budello fa la sua parte).

A margine è da notare l'inserimento di una melodia tratta dalla colonna sonora del film "Guerre Stellari" all'interno di un minuetto per 2 viole e basso di Gassmann: un sistema molto originale e senza dubbio moderno di concepire la pratica della "diminuzione" e della variazione, che ancora nella seconda metà del Settecento era usuale, soprattutto nell'ambito della musica da camera.

A conclusione è d'obbligo soffermarci sul contenuto del libretto.

La serie "Tuscania" celebra l'abolizione della pena di morte decretata nei Granducato di Toscana nel 1781, affiancando musica composta in quelli anni ad articoli che parlano di avvenimenti accaduti in quel periodo storico. L'articolo di "Rumbling Divertimenti" si seguono le sorti dei teatri nella Firenze leopoldina, che risultano assai importanti per la storia della musica italiana, non per altro per la prima italiana delle Nozze di Figaro di Mozart nel 1788.

L'album è reperibile sul sito della casa discografica NovAntiqua e nei negozi di dischi di musica classica.

Qualità: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Titolo: Rumling Divertimenti

Contenuto: Quartetto MH600 e Divertimento MH169 di Michael Haydn, Quartetto H486 e Trii H377 e H378 di Florian Leopold Gassmann, Notturno Op.38 n. di Luigi Boccherini

Esecutori: Ensemble Alraune

Casa discografica: NovAntiqua