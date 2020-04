Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, questo venerdì ha dichiarato che "gli operatori sanitari di alcune strutture, impegnati soprattutto nel salvare vite umane, potrebbero aver sottostimato, ritardato o sbagliato" nel comunicare i dati relativi ai decessi per Covid-19.

Questo, perché oggi la Cina ha rivisto i dati del contagio da coronavirus, con la città di Wuhan - luogo dove la pandemia si è sviluppata - che vede adesso aumentare di 1.290 il numero delle vittime, che vanno ad aggiungersi alle 2.579 registrate in precedenza, di modo che il bilancio delle vittime a livello nazionale è adesso di 4.632, sulle 83.760 ufficialmente riconosciute positive alla Covid.

I nuovi dati, però, non riusciranno a placare le voci di molti che ritengono ben più grave il bilancio dei contagiati e dei morti in Cina, visto quanto sta accadendo nel resto del mondo.

In base agli ultimi dati, nel mondo i contagiati da Covid sono complessivamente oltre 2,1 milioni, mentre le vittime hanno superato le 145mila. In alcune nazioni, la mortalità del contagio supera il 10%, in altre non è inferiore al 5%. Con i nuovi dati, la Cina si avvicina un po' di più a quest'ultima percentuale.

Sono da considerarsi dati reali o solo dati più credibili dei precedenti? Inutile dire che il dubbio rimane.