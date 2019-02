Maskontravel.com: un impegno di leadership nel mercato globale

Con Maskontravel.com, puoi comodamente riservare o prenotare un viaggio in qualsiasi angolo del mondo in modo semplice e sicuro grazie ad una piattaforma che permette di scegliere il tour desiderato, servizi di guida, e metodo di pagamento.

I vantaggi rispetto ai soliti siti di viaggio:

- interfaccia intuitiva

- descrizione dettagliata delle escursioni

- viaggia con noi in qualsiasi direzione (Italia, Parigi, Roma,Thailandia e molte altre)

- prenotazione rapida

- qualsiasi metodo di pagamento

- customer care

- collaborazioni solo con personale qualificato

Il mercato turistico mondiale è talmente vasto che è impossibile fare a meno di una presentazione del lavoro dei servizi offerti da un'azienda.

Ed è per questo che Maskontravel.com, descrive correttamente il suo contenuto unico fornendo informazioni dettagliate dei servizi offerti.

Il portale turistico Maskontravel.com permette ai viaggiatori di prenotare tour in qualsiasi parte del mondo ed a chi lavora come guida di registrarsi per farsi conoscere.

Biglietto da visita o come appare la presentazione

La presentazione si basa sulle informazioni sul portale di viaggio.

In evidenza:

- Nome della società

- Documenti sull'attività

- Recensioni

- Partners

- Paesi in cui opera la società

- Servizi forniti ai clienti

- Descrizione dell'interfaccia del portale

- Guide ed escursioni

- Metodi di pagamento

- Tour e destinazioni di maggiore attrazione

Presentazione sul portale di viaggi, un'opportunità per conoscere futuri clienti e partner con le attività di Maskontravel.com.

Interfaccia

Utilizzano i servizi del portale turistico non solo i potenziali clienti, ma anche i partner. Qual è l'uso del sito per i partner?

Grazie all'interfaccia user-friendly, è possibile facilmente aggiungere nuovi servizi, e registrando le escursioni sul portale si ha l'opportunità di guadagnare, diventando partner.

Grazie ai filtri di ricerca personalizzabili sul sito web di escursioni, i partner avranno l'opportunità di farsi trovare da chi cerca un'escursione, untour o qualsiasi altro servizio offerto. È possibile anche registrarti come guida.

Vantaggi della registrazione del tour:

- Ampia visibilità su sito e garanzia di essere raggiunti da vasto pubblico

- Opportunità di presentare un tour non sotto forma pubblicitaria ma come servizio.

- Guadagni costanti.

Le escursioni vengono presentate sul portale in modo tale da incoraggiare le persone a fare le valigie e partire.

Escursioni di tendenza:

- Culturali: visita monumenti, siti storici ed archeologici, di interesse religioso, musei, mostre.

- Sport Estremi: trekking, canyoning, rafting, diving, surf ed altri

- Gastronomiche: pranzi tipici, a tema, master class nei migliori ristoranti del mondo.

- Shopping: assalto a negozi, atelier, boutique, outlet, centri commerciali.

- Ricreativi e di svago: Tour in bici, auto di lusso, su pista, in elicottero



Per essere raggiungibili in tutto il mondo, il primo passo è registrarsi gratuitamente sul portale. Sarà facile e veloce come creare un profilo su un social network. Completata la registrazione, è possibile inserire le escursioni, sotto le quali verrà indicato il nome dell'azienda ed il costo dei servizi. Attraverso l'account si potrà tenere sotto controllo il numero di visualizzazioni, gestire i dati, aggiungere nuove escursioni o modificare quelle già inserite.

I visitatori avranno possibilità di inviare richieste a un partner sul portale, pagare per i suoi servizi selezionando la data esatta del viaggio ed il numero di partecipanti.



Ogni viaggio è una metafora della vita, non si finisce mai di imparare ed arricchirsi, portandosi dietro i ricordi delle esperienze vissute. Per questo milioni di persone ogni giorno si mettono in viaggio per visitare posti interessanti e nuovi, imparando ogni volta qualcosa. Ma per farlo hanno bisogno di qualcuno che li aiuti in questo. Il lavoro del portale di viaggio è proprio quello di selezionare e proporre solo i migliori tour per ogni gusto e budget, raccontando luoghi capaci di lasciare un segno, come ad esempio camminare lungo i tetti di Parigi ed ammirarne il panorama mozzafiato.