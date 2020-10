È morta il 22 ottobre a Los Angeles, all'età di 101 anni, Marge Champion, attrice, ballerina e coreografa che ha fatto da modello per la Biancaneve di Walt Disney che, si ispirò alle sue movenze anche per la fata turchina di Pinocchio (1940), per l'ippopotama Giacinta di Fantasia (1940) che ballava sulel note della Danza delle ore di Ponchielli e per Mr Stork in Dumbo - L'elefante volante (1941).

Marjorie Celeste Belcher questo il suo vero nome, nata il 2 settembre del 1919, era figlia del famoso maestro di ballo di Hollywood Ernest Belcher, insegnante anche di Fred Astaire e Shirley Temple oltre che amico personale di Walt Disney.

Marge Champion era famosa anche per aver recitato al fianco del marito e partner di ballo Gower Champion in una serie di musical prodotti dalla MGM negli anni '50. In seguito ha vinto anche un Emmy Award per la coreografia del film TV del 1975 Queen of the Stardust Ballroom.