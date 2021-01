Si tratta di un metodo di divinazione più facile rispetto al precedente, dal momento che la cera, una volta solidificatasi, non cambia forma e può quindi essere osservata per tutto il tempo necessario per giungere a un’interpretazione.

Per contro, il procedimento divinatorio, che ha luogo tra la formulazione della domanda e l’ottenimento della risposta, è più lungo rispetto al rituale di divinazione tramite la fiamma.

Ricordiamo inoltre che per effettuare una corretta divinazione tramite la cera, occorrerà interpretare correttamente le figure che si formano si dovrà considerare non solo la forma che assume la cera, ma anche dove e come cola dalla candela.

