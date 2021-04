Ranieri Guerra è stato indagato dalla Procura di Bergamo in relazione al piano pandemico nazionale che avrebbe dovuto essere messo in atto dopo l'allarme sul rischio pandemia globale lanciato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità il 5 gennaio 2020.

Lo ha rivelato la trasmissione di Rai 3, Report, sui propri canali internet:

"Ranieri Guerra, numero due dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in passato direttore generale prevenzione al ministero della Salute, è indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false al procuratore quando è stato convocato come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul piano pandemico e l'epidemia nella bergamasca".

Report ha inoltre annunciato che tornerà a mostrare le contraddizioni dell'Oms, con nuovi esclusivi documenti che mettono in imbarazzano il direttore generale Tedros, nella prossima inchiesta in onda lunedì 12 aprile in prima serata su Rai3.