Le forme e le proporzioni dell'ordine delle colonne barocche del gli edifici a San Pietroburgo del XVIII secolo differiscono sostanzialmente dai disegni canonici dell'Europa occidentale. Il sistema di ordine indipendente era creato in ogni periodo storico sotto l'influenza di concetti architettonici europei, preferenze di stile locale e scelta creativa di architetti, ed è di indubbio interesse per gli storici dell'architettura e restauratori di edifici storici. Gli autori hanno effettuato un'analisi comparativa della costruzione e il disegno di ordini architettonici di edifici a San Pietroburgo con ordini architettonici di opere classiche del Rinascimento, opere architettoniche del XVII - XVIII secolo. Il processo di graduale formazione e modifica dell'ordine delle colonne nell'architettura di San Pietroburgo nella prima metà del XVIII secolo è esposta.

L'ordine classico delle colonne è il più importante per la formazione dell'architettura storica. Il suo graduale sviluppo in Russia nel XVIII secolo fu un processo piuttosto complicato e contraddittorio. Il sistema classico dell'ordine si basa sulle opere di M. Vitruvius, J. Vignola, A. Palladio, ecc. Le significative differenze tra gli esempi canonici degli ordini delle colonne rinascimentali e gli edifici di San Pietroburgo nel 18 ° secolo sono evidenti in un esame dettagliato. Questo fatto non era così evidente nella letteratura di storia dell'architettura e dell'arte.

Per gli architetti dei secoli XVIII - XIX, l'ordine delle colonne era un elemento chiave.

L'ordine delle colonne era il nucleo, la base della teoria classica dell'architettura. Fu accettato di iniziare lo studio della scienza dell'architettura con questo. Il progetto dell'edificio si basava sulla definizione del tipo di ordine corrispondente ad esso. Il design è iniziato con i dettagli architettonici dell'ordine e si è poi esteso a tutti gli elementi dell'edificio. L'immagine dell'ordine riflette le opinioni dell'architetto sulla teoria dell'architettura, il suo atteggiamento verso lo stile, il carattere e l'educazione. Qual è stato il motivo di differenze così significative nel disegno degli ordini a San Pietroburgo, perché e come sono cambiate nel corso del XVIII secolo.

L'ordine delle colonne, come l'architettura tutta europea, fu portato da Pietro il Grande e dai suoi compagni. Ai tempi contraddittori dell'emergere di una nuova architettura per la Russia, a San Pietroburgo furono invitati gli architetti di alta classe (J.-B. Leblond e N. Michetti), qui lavoravano specialisti stranieri che diventavano architetti professionisti già qui nella città in costruzione (D. Trezzini) e anche i vecchi maestri russi, che non conoscevano gli ordini e gli studenti russi che stavano padroneggiando una nuova scienza. Tutti questi architetti hanno incontrato costruttori e artigiani che non conoscevano elementi classici, ma si sono formati molto rapidamente, pronti per l'innovazione architettonica.

Le forme architettoniche del barocco di Pietroburgo sono estremamente diverse in termini di design ed esecuzione: dalle composizioni d'autore di alta qualità agli elementi grezzi semplificati. Libri classici di G. Vignola, A. Palladio e F.-N. I Blondel furono portati a San Pietroburgo nel primo decennio del XVIII secolo e furono ben noti agli architetti. Tuttavia, l'architettura classica dell'ordine nella più avanzata interpretazione a quel tempo di F.-N. Blondel non si è adattata a Pietroburgo.

L'ordine si rivelò essere interpretato dal teorico tedesco Leonard Sturm e divenne il più vicino a San Pietroburgo nella prima metà del XVIII secolo. Ma anche l'ordine delle incisioni di Sturm è ancora molto più classico. Pilastri rustici e una serie di altri elementi corrispondono alle incisioni dell'architetto francese O.Sh. D'Avillet.Continua...

Con il contributo di Le Pietre Srl