A Ostia si celebrano le figure Sacre legate al mare e alla sanità

Il Terzo e Quarto appuntamento è stato dedicato ai Santi che hanno legami con il mare con una grande affluenza di pubblico sull’Imbarcazione Imperatrice e poi una Tavola Rotonda su San Camillo De Lellis, il Santo della Sanità con la consegna di Premi ad eccellenze del settore

A Roma – Ostia Antica e Ostia Lido (X Municipio) si sono svolti il Terzo ed il Quarto appuntamento del Progetto “IL SEGRETO DEI SANTI”, ideato e promosso dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett (attrice, regista, musicista, conduttrice ed Event Manager).

Il Progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

La Direzione Artistica è della Dott.ssa Pina Traini, Giornalista della Sala Stampa Vaticana.

Numerose le collaborazioni: la Pro Loco di Ostia Presidente Tonino Ricci, l’Associazione “Il Portico di Padre Brown”, l’Associazione “La Nuova Osa” Presidente Domenico Barbuto, l’Associazione P.P.P.R.S. Italy e India di Don Gnana Prakash Marlapati, la APS Lanthanum Emidio Alessandrini, la CINEMART di Gianna Menetti, il CSAQ di Piazza Ronca, la CREI Cooperativa Sociale Interpretariato Ricerca Formazione LIS.

Il Segreto dei Santi,un avventuroso viaggio alla ricerca del volto autentico dei protagonisti della Fede, un’avventura che dura da 2000 anni, propone dal mese di Giugno al mese di Novembre 2025, una serie di Eventi Culturali che permetteranno al Pubblico, di fasce d’età diverse, di conoscere curiosità, segreti e valori di alcune figure di Santi e Sante di tutti i tempi, raccontati attraverso l’Arte in tutte le sue forme di espressione. Agli Eventi potranno partecipare anche i Pellegrini in arrivo in città da tutto il mondo. Particolare attenzione sarà rivolta a persone affette da disabilità di varia natura.

Sulla suggestiva imbarcazione “IMPERATRICE” partita dal Parco d’affaccio di Ostia Antica si è svolto il Terzo appuntamento del Progetto, dal titolo “I SANTI E IL MARE” dedicato ai Santi che hanno legami con il mare: S. Francesco da Paola, S. Patrizio e S. Lucia.

“Cos’hanno in comune Francesco l’Eremita Santo, Patrizio, il giovane e ricco adolescente romano poi fatto schiavo e infine - tornato libero- divenuto l’Apostolo d’Irlanda e la giovane e bella Lucia di Siracusa…: IL MARE… Quei mari che solcarono avventurosamente per raggiungere lande lontane e portare la buona novella, la Speranza che si incarna in un Bambino e restituisce all’umanità l’innocenza perduta, salvandola dal male, dalla morte, dalle voragini del Nulla e dalle tenebre del peccato. O quei mari, dai cui misteri, dai cui abissi e dalle cui insidie ed oscurità la gente – che di mare e per mare vive – prega di essere protetta e salvata. Il mare che respira del respiro dell’Universo”.

Le toccanti parole del Direttore Artistico hanno introdotto il racconto di alcuni episodi salienti della vita di San Francesco di Paola, protettore della gente di mare, fatto da Padre Taras Yeher di origine ucraina, Postulatore Generale dell’Ordine dei Minimi. A grande sorpresa, nel momento in cui l’imbarcazione IMPERATRICE si è fermata nel punto in cui il Tevere incontra il mare, Padre Taras ha rivelato a tutti i numerosi presenti, che San Francesco, durante il suo viaggio da Roma verso la Francia, si è imbattuto in una tempesta proprio in quel punto e, dopo essersi ritirato in preghiera, le acque si sono calmate, permettendo all’equipaggio di proseguire il viaggio.

Testimonianza contenuta negli Atti storici della canonizzazione del Santo.

Per commemorare le vittime del mare, il Capitano Daniele, dopo aver fatto suonare le sirene per tre volte e aver invitato tutti ad un momento di raccoglimento in silenzio, ha letto la Preghiera della gente di mare. Alla fine Don Gnana Parakash Marlapati, Vice Parroco di “S. Giustino Martire” in Roma, ha benedetto le acque del Tevere e del mare limitrofo.

A seguire Virginia Barrett, Attrice, Regista e Musicista, ha letto una Preghiera dedicata a S. Francesco di Paola e alla gente di mare da lei stessa scritta, accompagnandosi con il Bastone del mare, strumento africano che ha affascinato tutti i presenti. Al termine della Preghiera ha raccontato la storia di S. Lucia, protettrice di Siracusa, martire cristiana alla quale sono stati strappati gli occhi e scaraventati in mare. Per tale motivo su molte imbarcazioni di pescatori si possono trovare delle sculture rappresentanti gli occhi della Santa che illumina le rotte dei naviganti.

Dopo la celebrazione della S. Messa, Don Francesco Mangani,Cappellano dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e Direttore della Pastorale della salute per la Diocesi di Ascoli, ha parlato di S. Patrizio, delle sue origini e del suo viaggio alla volta dell’evangelizzazione. Al termine dell’interessante intervento di Don Francesco, Bibiana Carusi (Soprano e Flautista), Katia Catarci (all’arpa celtica) hanno interpretato alcuni antichi canti dedicati a S. Patrizio in lingua irlandese.

Dopo gli affettuosi e commoventi ringraziamenti da parte del pubblico presente, emozionato dalle tante sorprese, l’imbarcazione ha fatto rientro al Parco d’affaccio di Ostia Antica.

Il Presidente della Pro Loco di Ostia, Tonino Ricci, presente in barca, ha fatto notare che quello dell’Associazione Naschira è stato l’unico progetto giubilare che ha previsto due appuntamenti su imbarcazioni.

In occasione dell’anniversario della morte di S. Camillo, il Santo della Sanità (14 Luglio 1614) e del 450° anniversario della sua conversione, si è svolta una Tavola Rotonda presso la Sala Eventi MOOD in Piazza della Stazione Vecchia ad Ostia Lido, aperta dai saluti Istituzionali del Presidente del X Municipio, il Dott. Mario Falconi, e dall’intervento della Dott.ssa Pina Traini, Direttore Artistico del Progetto.

Dal Gargano sono giunti ad Ostia: il Dott Padre Francesco De Rienzo, Camilliano del Convento di Manfredonia, che ha presentato il Progetto Nazionale sulla umanizzazione della Sanità “SI PRESE CURA DI LUI”, il Prof. Tiziano Samele, Storico e Giornalista, esperto della figura di S. Camillo, che ha raccontato i passaggi della Conversione del Santo e Antonio Cappucci Presidente dell’Associazione “S. Camillo De Lellis” di San Giovanni Rotondo (FG) ,che ha mostrato le immagini della Valle dell’Inferno, luogo della Conversione del Santo sito in una radura di San Giovanni Rotondo.

Gli Interventi sono stati intervallati da racconti sulla vita di S. Camillo recitati da Virginia Barrett.

Al termine della Tavola Rotonda sono stati consegnati Riconoscimenti ad eccellenze della Sanità del territorio: PREMI ALLA CARRIERA al Dott. Mario Falconi, già Medico Cardiologo, Presidente dell’Ordine dei Medici e Presidente ENPAM al Tribunale del malato, e al Dott. Luigi Maria Rapisarda, Medico Specialista in Farmacologia e Tossicologia con ventennale esperienza presso il SERD di Ostia. PREMI SPECIALI al Prof. Dott. Fabrizio Ammirati, Primario di Cardiologia dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, Direttore del Dipartimento di Medicina ed esperto di fibrillazione atriale e ictus ischemico, al Dott. Mauro Di Stefano, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia e alla Dott.ssa Maria Malucelli, Psichiatra e consulente RAI, Docente di Psicologia Clinica presso l’Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola.

Premio Speciale alla Dott.ssa Pina Traini, Giornalista Sala Stampa del Vaticano, e a Virginia Barrett, Presidente dell’Associazione Naschira, per l’impegno profuso nella divulgazione della vita di San Camillo de Lellis.

Agli Eventi sono intervenuti numerosi ospiti con disabilità uditive, supportati da interpreti LIS della Cooperativa CREI.

Il pubblico ha potuto accedere agli Eventi gratuitamente previa prenotazione fino ad esaurimento posti tramite sito web www.ilsegretodeisanti.com ed email [email protected]