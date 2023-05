Simone Caldarelli, in arte Panorama, presenta il nuovo singolo dal titolo “Zero”, scritto insieme a Vittorio Valenti e già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta Il Branco Publishing s.r.l.

In questa canzone l’artista bergamasco cerca di raccontare le sensazioni che si provano quando si è alla continua ricerca della felicità.

“Chiedersi se ci si trovi al posto giusto, al momento giusto, se davvero le attese valgono la pena, voler crescere senza dimenticarsi di essere anche giovani e spensierati. Anche se per gli altri o per noi stessi valiamo zero, vale sempre la pena di rischiare”

Simone Caldarelli, nasce il 2 maggio a Levate, un paese in provincia di Bergamo. Muove i primi passi con la musica quando suo padre gli regala un computer, dove inizia quasi per gioco, “trafficando” con fl studio. Crescendo la passione diventa interesse reale, decidendo prima di approfondire studiando produzione musicale ed in seguito avvicinandosi anche alla scrittura. La sua musica parla principalmente di sé e di ciò che lo circonda, lasciando prevalere l’emozione alla tecnica e le vibrazioni alla metrica.

https://www.youtube.com/watch?v=pvCO3SsP_yU

Link artista: https://www.instagram.com/papapanorama/