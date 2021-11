Helbiz, leader globale nella micromobilità e prima società nel proprio settore a essere quotata negli Stati Uniti, ha comunicato il 15 Novembre i risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2021 conclusosi il 30 settembre 2021. Si tratta di un trimestre record per la società che per prima in Italia ha lanciato il servizio di micromobilità. Ricavi del terzo trimestre 2021 in aumento del 134% rispetto allo stesso periodo del 2020. Ricavi del terzo trimestre 2021 in aumento del 57% rispetto al secondo trimestre del 2021. Ricavi dei primi nove mesi del 2021 maggiori del 203% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Negli Stati Uniti e in Europa sono state superate le 40 licenze operative. Mentre la società ha appena lanciato un servizio di food delivery a Milano. La scorsa estate era stata invece lanciata l’app di intrattenimento Helbiz Live con i diritti per il mercato italiano della competizione NFL e del campionato di calcio di Serie B in esclusiva per i mercati esteri.

Questo nuovo business ha avuto un impatto economico importante con oltre il 15% dei ricavi del terzo trimestre. “Nel terzo trimestre sono stati compiuti notevoli progressi nel core business, la micromobilità, e nello sviluppo di servizi aggiuntivi che migliorano il moderno stile di vita urbano”, si legge in una nota della società.

La crescita nel settore della mobilità è spinta dall’apertura di nuove città, dall’espansione della flotta e soprattutto dall’introduzione del primo monopattino destinato alla vendita: Helbiz One.

“In prossimità del 2022, l’azienda vuole espandere in modo significativo la sua presenza nella vita degli abitanti delle città moderne.”

Ad oggi, le disponibilità liquide sono superiori ai 30 milioni di dollari e saranno investite in modo significativo in tutte le sue linee di business. È possibile osservare i primi risultati di questa notevole crescita nei ricavi, incrementati progressivamente negli ultimi due anni.

In particolare, per quanto riguarda il settore della mobilità, la società sta ampliando la sua presenza in numerose città degli Stati Uniti, con particolare focus su Florida e California. Tale decisione strategica è sostenuta dall’ingresso nelle città dal clima più caldo, al fine di mitigare la stagionalità. È in fase di conclusione l’ordine di 25.000 veicoli. Il fondatore e amministratore delegato di Helbiz, Salvatore Palella, ha commentato i risultati del trimestre affermando che:

“il team di Helbiz ha lavorato incessantemente dalla nostra fondazione per costruire un’azienda innovativa, entusiasmante e verde. La nostra quotazione al Nasdaq ad agosto è stata una pietra miliare e rappresenta solo l’inizio del nostro viaggio. Nel terzo trimestre, abbiamo compiuto progressi eccezionali nella nostra attività principale di micromobilità e nella stratificazione di servizi aggiuntivi che consentono il moderno stile di vita urbano”. Palella ha spiegato inoltre che “la crescita della mobilità è guidata dall’apertura in nuove città, dalla costruzione della nostra flotta e dall’introduzione del nostro primo scooter venduto ai consumatori al dettaglio, l’Helbiz One. Stiamo ulteriormente servendo lo stile di vita dei moderni abitanti delle città con la consegna di cibo, che abbiamo lanciato con la nostra prima cucina fantasma a Milano, la più grande del mondo”.

Parlando della performance finanziaria, Giulio Profumo, Chief Financial Officer di Helbiz, ha aggiunto: “Le nostre condizioni finanziarie e le nostre prestazioni non sono mai state migliori. Ad oggi, il nostro saldo di cassa supera i 30 milioni di dollari e stiamo investendo in modo aggressivo in tutta la nostra attività. Potete vedere i primi risultati nella nostra sostanziale crescita dei ricavi, che è stata forte sia anno su anno che in sequenza”.