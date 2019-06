Torna il Festival Basse Frequenze dal 28 giugno al 19 luglio a Cuneo

Torna dal 28 giugno al 19 luglio, per la sua terza edizione, il festival musicale “Basse Frequenze”. Gli eventi sono organizzati come sempre dall’Associazione Culturale Le Basse nella splendida cornice di “Le Basse del Troll”, birrificio artigianale e ristorante cuneese immerso nel verde del Parco Fluviale Gesso e Stura. Come tradizione il programma alterna alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano con artisti di levatura internazionale.

Nel primo appuntamento, 28 giugno, spazio alla world-music, con protagonista il poliedrico DJ, produttore e trombettista Etienne Sevet con la sua The Bongo Hop: l’artista francese di nascita e colombiano d’adozione, presenta un progetto unico, una vera e propria tempesta tropicale, con una potente sezione di fiati, groove afro incalzanti, suoni elettrici e voci cristalline.

Al festival cuneese non mancheranno i momenti dedicati alla scena indipendente italiana: il 5 luglio sarà proprio Carmelo Pipitone (ex Marta Sui Tubi) a presentare il suo “Cornucopia Tour” insieme a Lorenzo Esposito Fornasari aka LEF. Toccherà quindi ai The Winstons (12 luglio), power trio formato da musicisti d’eccezione: Enrico Gabrielli (PJ Harvey, Calibro 35, Afterhours), Roberto Dell’Era (Afterhours) e Lino Gitto. Freschi di pubblicazione del disco “Smiths” i The Winstons porteranno sul palco il loro sound progressive e rock psichedelico.

L’ultimo appuntamento, 19 luglio, vedrà protagonista una delle rivelazioni cantautorali italiane dell’ultimo decennio, Giovanni Truppi: artista ispirato, polistrumentista e cantante che per stile e liriche rievoca i grandi nomi del cantautorato italiano degli anni ’70. Truppi presenterà il suo nuovo album dal titolo “Poesia e Civiltà”. Nella stessa serata spazio anche a Roncea, artista cuneese che suonerà “Presente”, il suo primo disco in italiano, lavoro molto apprezzato da pubblico e critica.





IL PROGRAMMA





28 GIUGNO (ingresso libero)

The Bongo Hop + Kora Beat



5 LUGLIO (ingresso libero)

Carmelo Pipitone + LEF + Fadi



12 LUGLIO (ingresso libero)

The Winstons + Boars



14 LUGLIO

12h di Beach Volley



19 LUGLIO (ingresso libero)

Giovanni Truppi + Roncea