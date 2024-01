La Nona edizione per Cenerentola Principessa per una Notte, che è stata svolta con successo lo scorso 4 gennaio 2024 nella splendida cornice di Villa Domi. L’evento, presentato da Maria Monsé, ha visto in giuria Pina Pascarella, il Dottore Franco Floriano, l’Avvocato Claudio Esposito, il Professore Mario Toro, la Dottoressa Olimpia Fratazzi, il Dottor Angelo Saviano, Peppe Mastrocinque, Maria Guerriero e Paolino Arcanio.

La vincitrice Cenerentola Principessa per una Notte 2023 è stata Rebecca Tulino, mentre ad Elena Faustino è andata la fascia di Cenerentola Cinema 2023. La prima, in quanto vincitrice del concorso, parteciperà di diritto alla finale Nazionale di World Top Model, sarà ospite in una puntata di Cenerentola 24 di Ciro Florio su Real Time e verrà seguita per un anno da Young Fashion Agency di Nancy D'Anna e Gaetano Agliata; la seconda avrà una borsa di studio per un anno alla Pm5 Academy e parteciperà vari casting per il Cinema e la TV.

Nella manifestazione, hanno sfilato i gioielli di Rudy, con i foulard di Antonio Petrone oltre a Rubino Leather Factory e Giovanna Ercolano he hanno presentato le loro collezioni. Gli ospiti sono stati i cantanti Renato Rino Zero, Angelica Fonderico e Kimele.

Il look delle aspiranti Cenerentola è stato curato dagli Hair Stylist: Luca Lambiase, Imma Barretta, Savio Fischetti e Gaetano Giovansante del team di Italo Palmieri. I partners, ormai collaudati, sono stati, come già si evince, PM5 Academy di Giuseppe Mastrocinque, Ciro Florio e la Young Fashion Agency, che ha offerto alla Cenerentola Principessa per una Notte 2023, ossia Rebecca Tulino, un Book fotografico e curerà per lei gli interessi nello show biz per un anno senza alcun contratto vincolante.

Presente per tutto l’evento Domenico Kontessa, con i dolci squisiti della Pasticceria Dolce Caffè di Aniello Esposito di Salerno.