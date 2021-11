A Zurigo, nel pomeriggio, si è tenuto il sorteggio per i playoff a cui dovranno partecipare le 12 nazionali europee per conquistare gli ultimi tre posti disponibili per staccare il biglietto per Qatar 2022.

Il primo turno lo diamo per superato. La Macedonia del Nord, infatti, non sembra un ostacolo insuperabile per l'Italia nella prima delle due sfide che gli azzurri, nella prossima primavera dovranno disputare per qualificarsi al mondiale.

Il problema è la partita successiva dove l'undici di Mancini dovrà sfidare "in trasferta" la vincente tra Portogallo e Turchia. Non una passeggiata, tutt'altro. Per questo, l'ipotesi per l'Italia di saltare nuovamente un'edizione del mondiale per la seconda volta di fila non è affatto remota.

Meglio sarebbe stato l'aver potuto partecipare al primo gruppo, dove nella partita decisiva si scontreranno le vincenti degli scontri diretti tra Scozia - Ucraina e Galles - Austria.

Infine, gli altri accoppiamenti vedranno di fronte le vincenti tra Russia Polonia e Svezia - Repubblica Ceca.

Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, sono solo 2 i precedenti con l'Italia, che ha vinto 3-2 il primo match disputato nell'ottobre 2016 a Skopje, mentre ha pareggiato 1-1 il secondo giocato nell'ottobre 2017 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Questo il commento del ct Roberto Mancini: "Non è che sia un gran sorteggio, poteva andare un po' meglio. Sia noi che il Portogallo dovremo battere Macedonia del Nord e Turchia: si tratta di gare secche e le difficoltà ci sono sempre. Come noi avremmo evitato il Portogallo, credo che loro avrebbero evitato volentieri l'Italia. Se arriveremo al Mondiali? Siamo sempre fiduciosi e positivi, la cosa più importante sarà avere tutti i giocatori a disposizione.La Macedonia ha fatto un ottimo gruppo di qualificazione, bisognerà fare una gran partita e poi vedremo dove andremo a giocare la finale".