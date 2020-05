A tutt'ora il degrado in via Porta Palazzo è ancora nelle stesse condizioni di alcuni mesi fa , ma l'amministrazione Vastese non si attiva , eppure la primavera dovrebbe dare il risveglio dal letargo , ormai dalla fase 2 dell'epidemia in certi punti passata , si dovrebbe attivare la pulizia della città in modo da far tornare un luogo di villeggiatura accogliente , faccio un appello a tutti i politici per attivarsi nel più breve tempo possibile.

Orlando Palmer

segretario Provinciale

Ass.Mov.Iustitia Nova