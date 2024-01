In vista del prossimo appuntamento per le primarie repubblicane in New Hampshire, Biden sabato ha messo su il suo solito show in un comizio a Manchester.

Bersaglio solito della sua campagna, il presidente in carica Joe Biden e le sue ricette politiche di cui Trump ha elencato le conseguenze:

"Siamo un paese in cui non è più consentita la libertà di parola. Siamo un paese che non è più rispettato e non è più ammirato nel mondo. Siamo un paese in cui Wall Street continua a correre solo perché pensa che Maga vincerà le elezioni. Siamo un paese che è ormai incapace di risolvere anche i problemi più facili".

Invece, quando lui era alla Casa Bianca...

"Abbiamo avuto quattro anni fantastici dal punto di vista dell'economia: non avevamo inflazione, ci siamo liberati del Nafta".

E grazie a lui...

"Il prossimo boom economico inizierà il 5 novembre 2024... procederò con il maggiore taglio delle tasse della storia".

Poi, non ha dimenticato neppure di prendersela con quella, tra i due sfidanti, che ha la maggior probabilità di contrastarlo, specie se riuscirà a convincere l'elettorato indipendente, quello non schierato dalla parte dei democratici o dei repubblicani: l'ex ambasciatrice Nikki Haley.

Di lei, Trump ha anche preso di mira il suo nome di battesimo sulla sua piattaforma di social media, amplificando falsi post che mettono in dubbio la sua cittadinanza americana. Figlia di due immigrati dell'India, Haley è nata Nimarata Nikki Randhawa ma ha usato a lungo il suo secondo nome Nikki e in seguito ha preso il cognome di suo marito.

"Nikki Haley è amata dai democratici, da Wall Street e dai globalisti", ha tuonato Trump che non si è neppure dimenticato di dichiarare che lui - senza spiegare come - risolverà le principali crisi internazionali.

"Conosco Putin, conosco Zelensky. Risolverò la questione ancora prima ancora di entrare in carica", assicurando che eviterà la terza guerra mondiale e definendo Viktor Orban come un grande leader europeo.

Infine, sui suoi guai giudiziari, Trump ha ribadito che "un presidente deve essere riconosciuta l'immunità totale in modo che possa fare quello che ritiene opportuno. Mi auguro che la Corte Suprema faccia la cosa giusta", portando l'esempio di Henry Truman e la decisione di usare la bomba atomica.