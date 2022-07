È NuElle il vincitore del mese di Maggio del contest Very Indies, lanciato da MusicBroker.It, primo distributore musicale "Do It Yourself" del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello.

One Portion of Affection, singolo di esordio di NuElle, è una potente ballad piano e voce, carica di venature Soul, con cui l’artista esprime il profondo desiderio di avere qualcuno da amare. NuElle racconta la paura di non riuscire a trovare quel qualcuno prima che sia troppo tardi e che la propria giovinezza e le proprie energie appassiscano, proprio come un fiore. Proprio per questo si serve dell’immagine della rosa, simbolo di amore e di una bellezza effimera.



Il singolo è stato apprezzato dalla redazione di Very Indies per la sua potenza espressiva pur nella semplicità di un arrangiamento così essenziale che conta solo l’utilizzo del pianoforte e della voce, in aggiunta al fatto che, trattandosi di un brano completamente autoprodotto, rispecchia fortemente lo spirito della community.



Cenni biografici dell’artista

NuElle, nato a Caserta nel 1995, è un cantautore campano cresciuto in una famiglia di musicisti. Il suo primo approccio alla musica è stato attraverso il pianoforte che inizia a studiare in tenera età, ma solo durante gli anni del liceo scopre quello che ritiene essere il suo vero strumento: la voce. Inizia così a coltivare questa passione, accompagnandosi col suo pianoforte e a sviluppare, parallelamente in maniera naturale, un gusto particolare per un tipo di musicalità e di canto legati a una tradizione afroamericana, partendo da Blues, Soul e R&B, passando per il Pop Rock degli anni 70 e 80, fino ad arrivare al Pop più moderno e a tutte le sue varianti.



Nel corso degli anni matura una serie di esperienze tra musica e spettacolo, esibendosi su palchi della campania e in locali, sia in gruppo che in formazione solista, accompagnandosi con la sua tastiera e lavorando in un’agenzia per eventi pubblici e privati in qualità di cantante e intrattenitore. Ha partecipato alle prime fasi di concorsi e talent quali Tour Music Fest, All Together Now e X Factor.



Scrive suoi brani da diversi anni, ma solo di recente ha finalmente deciso di produrli tramite il suo primo progetto artistico. I suoi brani nascono tutti da un’impellente esigenza comunicativa, e i testi spaziano da tematiche legate al bisogno di libertà e di essere se stessi, alla ricerca della propria identità, alle proprie incertezze e alla paura del domani, fino ad arrivare al profondo desiderio di sentirsi amati e alla celebrazione dell’amore stesso. Musicalmente le sue canzoni attingono ai generi R&B, Soul e Pop, e sebbene questo mondo musicale abbia comunemente un’estrazione perlopiù anglofona, la sua ambizione e quella di riuscire a conciliare proprio quelle sonorità con la bellezza della lingua italiana.



Contest Very Indies

Ogni giorno sono tantissimi gli artisti che investono tempo, energie e passione affinché la loro musica venga notata, ma la maggior parte purtroppo si ritrova a fronteggiare una serie di difficoltà.

MusicBroker.It è una piattaforma indipendente che lavora con l’obiettivo di rendere giustizia ai nuovi artisti che si producono autonomamente.

Ha indetto da tempo il contest Very Indies, un progetto che abbraccia la filosofia Punk sostenitrice della libertà artistica al di là di qualsiasi tentativo di contenimento da parte del “grande business” che investe sulla musica solo per denaro e per cavalcare i trend del momento. A marzo 2022 è stata pubblicata anche l'omonima compilation Very Indies 2021 contenente 33 brani dei migliori artisti selezionati tra quelli che lo scorso anno hanno partecipato al contest discografico.



