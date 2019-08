Nessuna soluzione in vista per la Open Arms, mentre le navi di tre Ong si apprestano a pattugliare la SAR libica

Mentre il decreto sicurezza bis sta per essere approvato al Senato, nessuna soluzione è stata prospettata per i migranti salvati dalla Open Arms, dove tra le 121 persone a bordo ci sono 32 minori, 27 dei quali viaggiano soli.

La vicenda che ha visto protagonista la nave Alan Kurdi si è risolta grazie all'intervento della Germania (la nave è tedesca) che ha fatto pressione su Malta e sulla Ue. Della spagnola Open Arms nessuno se ne interessa e primi tra tutti quei politici che in Italia alzano gli occhi al cielo invocando, a sprezzo del ridicolo, santi e madonne.

Costoro, evidentemente, pensano che sia logico lasciare in mare quella gente o che sia logico farlo per un certo periodo, come se dovessero essere puniti, colpevoli di non essere più nelle mani di trafficanti e schiavisti.

Nella serata di ieri la Ocean Viking ha lasciato il porto di Marsiglia, dirigendosi verso la SAR libica, dando il via alla nuova missione di ricerca e soccorso organizzata dalle Ong SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere.





âš¡BREAKING The #OceanViking has just set sail for her first search and rescue mission in the central #Mediterranean following a port call in Marseille.



Follow @SOSMedIntl and @MSF_Sea's operations on our online logbook 👉https://t.co/jygEL36g5a#BackAtSea pic.twitter.com/Auacxr7drm