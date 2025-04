Questo il resoconto degli ultimi tre incontri che lunedì hanno chiuso la 34ª giornata di Serie A.

Un'altro gol pesante di Leonardo Pavoletti riaccende la stagione del Cagliari e spinge i rossoblù verso una salvezza ormai a portata di mano. Al Bentegodi, la squadra sarda batte il Verona in uno scontro diretto fondamentale e scavalca gli scaligeri in classifica, salendo a 33 punti: ora sono otto le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, a quattro giornate dalla fine del campionato.

Il gol decisivo arriva alla mezz'ora del primo tempo, con Pavoletti che approfitta di una clamorosa leggerezza di Ghilardi per firmare il vantaggio. Per il difensore scaligero sarà una giornata da dimenticare: espulso nel finale per un intervento duro su Gaetano, ha chiuso la sua prestazione nel peggiore dei modi. In pieno recupero, con l'uomo in più, il Cagliari affonda il colpo: Deiola sigla il raddoppio chiudendo sul secondo palo un contropiede perfetto orchestrato da Gaetano.



Sempre per la lotta salvezza, da segnalare il punto d'oro ottenuto dal Parma all'Olimpico contro la Lazio. È stata una partita pazza quella tra biancocelesti e ducali, con emozioni a raffica. Il Parma parte forte e sorprende tutti con Ondrejka, il giovane svedese che buca due volte la difesa di casa: al 3' e poi al 46'. Sembra fatta, ma la Lazio reagisce nella ripresa con Pedro, che risponde con una doppietta tra il 79' e l'84' e fissa il 2-2 finale. Da non dimenticare neppure le due occasioni colossali capitate nel secondo tempo alla squadra di Chivu per portare a 3 reti il proprio score. Un pari che comunque porta i gialloblù a 32 punti, permettendogli di agganciare la squadra di Zanetti nella corsa salvezza.

Poche emozioni invece a Udine, dove Udinese e Bologna si annullano in uno 0-0 utile solo a metà. I friulani interrompono finalmente la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, ma il punto serve a poco per uscire dal pantano della bassa classifica, anche se quota salvezza è quasi matematica. Per il Bologna, invece, è un'occasione sprecata: con il pareggio subisce il sorpasso della Juventus, con Roma e Lazio, dietro di un punto.

La lotta per la Champions si fa sempre più serrata: sei le squadre in sei punti, dai 65 dell'Atalanta ai 59 della Fiorentina. Ogni partita può essere decisiva in un finale di stagione che si preannuncia incandescente, tanto in cima quanto in fondo alla classifica.