Nove le moto italiane nei primi dieci posti della prima giornata di test per la Moto GP a Sepang, in vista della stagione 2023. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), con la sua GP22, ha stabilito il miglior tempo, 1:58.470, 13 centesimi inferiore a quello della RS-GP di Maverick Vinales (Aprilia Racing).

In ogni caso, squadre e piloti si sono concentrati non tanto sui tempi quanto su dati e sensazioni per sviluppare al meglio le nuove moto in vista del primo gran premio in programma in Portogallo alla fine di marzo.



La Honda ha messo a disposizione di Marc Marquez quattro moto: una con cui ha terminato il 2022, due già viste in versione 2023 e una con alcuni elementi nuovi. La presa d'aria anteriore è diversa e vengono utilizzate ali che risalgono alla seconda metà del 2021 con la parte inferiore della carena per creare una sorta di "effetto suolo". Marquez ha dichiarato che questa moto ha un "carattere diverso" rispetto alle altre, ma il cronometro non ha mostrato differenze significative. Joan Mir (Repsol Honda Team) ha a disposizione due RC213V in versione 2023 e ha chiuso la giornata al 17° posto, a poco meno di mezzo secondo da Marquez, 12°.

Alex Rins (LCR Honda Castrol) ha chiuso 18° e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) 22°, in cerca di conferme dopo l'infortunio alla mano che ha compromesso la sua ultima parte del 2022.



Nel team Ducati, Enea Bastianini ha guidato la moto 2022, come ha fatto Francesco Bagnaia per la maggior parte della giornata. Il campione del mondo ha anche portato in pista una nuova aerodinamica, terminando la giornata con il quinto tempo, mentre Bastianini ha chiuso con il terzo.

Per Pramac, Jorge Martin ha chiuso quarto rimanendo sempre in sella alla moto dello scorso anno. Johann Zarco, che invece ha inforcato anche la moto del 2023 ha chiuso settimo.

Fra gli altri piloti che si affidano alle moto di Borgo Panigale, oltre alla performance di Bezzecchi che è caduto alla curva 7, da segnalare quella di Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) si è messo in luce chiudendo in ottava posizione, seguito dal suo nuovo compagno di squadra Alex Marquez, nono.



Aleix Espargaro e Maverick Vinales hanno testato tre diverse Aprilia: una RS-GP con specifiche 2022 e due RS-GP con la versione 2023.

Le moto per questa stagione montano un nuovo pacchetto aerodinamico con una carenatura e scarichi diversi. Sono state apportate anche modifiche al telaio e al forcellone. Secondo il team manager Paolo Bonora, si tratta di una "evoluzione" rispetto alla versione del 2022.

Oltre al secondo tempo di giornata, Vinales è stato il pilota che ha completato più giri: 67. Il suo compagno di squadra ha chiuso al sesto posto.

Per quanto riguarda il team satellite di Noale, RNF MotoGP, Miguel Oliveira è incappato in una caduta e ha chiuso quattordicesimo, davanti al suo compagno di squadra Raul Fernandez.



Tre moto a testa anche per Fabio Quartararo e Franco Morbidelli nel box Monster Energy Yamaha. Tanta attenzione sul motore, che non sembrerebbe aver deluso: entrambi i piloti si sono dimostrati al top, nelle velocità massime registrate.

Quartararo ha testato anche un telaio diverso rispetto al 2022, che però potrebbe non rientrare nella versione 2023. Rispetto al motore, il francese dice che è ancora presto per esprimere un giudizio. In pista anche il collaudatore Katsuyuki Nakasuga, mentre Cal Crutchlow, è rimasto a riposo.



In casa KTM il nuovo arrivato Jack Miller ha chiuso al 16° posto con una nuova aerodinamica già provata a Valencia, ma diversa da quella già testata da Dani Pedrosa. Per Brad Binder, nessuna novità visibile dall'esterno, ma potrebbe aver fatto alcuni confronti sulle diverse specifiche del motore.



Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing Tech3) ha chiuso 19esimo. Per lui, a disposizione, una nuova sella e un nuovo codone. Secondo quanto riferito dal suo compagno di squadra, Pol Espargaro, una RC16 con un nuovo telaio sarebbe stata provata da Binder durante i test di Valencia.



La top 10 di giornata:

01. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) - 1:58.470

02. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.130

03. Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) + 0.262

04. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.267

05. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.387

06. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.471

07. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.4968. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 0.551

09. Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP™) + 0.566

10. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.648