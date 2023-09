Da ormai un bel po' di tempo si sente discutere di Solana in crisi, con il valore del token che continua a calare.

Purtroppo la moneta digitale vede il suo valore andare verso il rosso per diversi motivi, ma che succede?

In questi giorni i trader esperti hanno iniziato a parlare di Solana sui social media, dicendo che secondo loro c'è di mezzo una nuova crisi.

Su Twitter e Facebook, si pensa che la crisi sia dovuta alla liquidità.

Da quanto emerge dai dati e dai grafici non sono più tantissime le negoziazioni per questo token e questo potrebbe essere il motivo per cui il valore è in continua discesa.