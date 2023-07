Il singolo d’esordio del rapper siciliano

L’ideale ​​di chi ha qualcosa da offrire e lo distribuisce senza fare discriminazioni



La produzione (il beat) è una sorta di ambientazione tra il classico e il contemporaneo descritto in chiave moderna, sembra come se ci si trovasse nel 2013 per poi essere catapultati nel 2023 in un attimo. La strumentale è stata prodotta da Doppiawu come del resto il missaggio e il master dove il tutto è stato registrato e realizzato negli studi di Trinacria Records per Way Music.



Con questo progetto Monkey D vuol riunire una comunità di persone che riescono ad esprimersi con la sua arte, a dare stimoli a chi magari non ha avuto le stesse possibilità di mettersi in risalto o scoprire il proprio talento represso, perché, secondo la sua filosofia di vita, tutti sono venuti al mondo con qualcosa di speciale, ma il più delle volte (per circostanze o complicazioni avverse) questo non accade.



«I giovani sprecano le loro energie al pensiero di non poter sfruttare quella unicità che hanno dentro, ed eccomi, eccomi qui per fare in modo che questo blocco sia solo una cosa mentale e che come me, anche avendo poco, fare in modo di rendersi conto che tutto quello che ci serve è già in ognuno di noi». Monkey D

Etichetta: Way Music

Radio date: 30 giugno 2023



Monkey D alias di Salvatore Di Luca Lutupitto artista di Pozzallo (Rg) classe ‘93 nato a Bochum (in Germania), trasferitosi all'età di 7 anni in Sicilia con la sua famiglia per motivi lavorativi, inizia ad ascoltare Hip Hop all'età di 12 anni per poi cominciare a scrivere testi in rima.

Tra esibizioni locali ed eventi sparsi per la Sicilia il suo nome comincia a girare nell'underground della regione e contemporaneamente contribuisce a dare vita al suo primo collettivo composto da 4 membri dal nome SWS (Smokaweedasquad).

Dopo la rottura del collettivo, durato qualche anno, affina le proprie tecniche da cantautore e si specializza nell'arte del freestyle partecipando tra gli altri a “Tecniche Perfette” a Catania (2017).

Nel 2018 prosegue il suo percorso artistico spostandosi tra Roma e Napoli per ampliare le proprie conoscenze ed esperienze raggiungendo così un livello artistico invidiabile. Con il primo vero singolo dal titolo “Tradizione” in radio dal 30 giugno, Monkey D da i natali al proprio percorso di inediti.

